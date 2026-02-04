南苗市場持刀拒捕遭警開槍擊斃案 檢察官6日解剖調查死因

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

40歲鍾姓男子今天在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警開槍擊中胸部死亡案，檢察官相驗，家屬情緒平靜，並沒有意見，檢察官擇定2月6日解剖進一步釐清死亡原因。

鍾男今天上午7點多在苗栗市南苗市場持摺疊刀，也引發民眾恐慌，2名警員到場處理，1名頭部遭鍾男持刀刺傷，另名警察開2槍，鍾男胸部中彈，送醫搶救仍回天乏術，協助警方壓制鍾男的羅姓田子左手掌遭流彈波及受傷，苗檢啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，指派主任檢察官劉偉誠、檢察官邱舒虹及姜永浩指揮偵辦。

檢警下午相驗屍體，鍾男的母親到場，情緒相當平靜，並沒有表示意見，檢警扣案鍾男的行動電話清查通聯，並擇定6日解剖，進一步釐清死因，另，警方開槍時機等，也會一併調查。

40歲鍾姓男子今天在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警開槍擊中胸部死亡案，檢察官相驗，擇定2月6日解剖進一步釐清死亡原因。本報資料照片
40歲鍾姓男子今天在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警開槍擊中胸部死亡案，檢察官相驗，擇定2月6日解剖進一步釐清死亡原因。本報資料照片

檢察官 苗栗市
