南苗市場持刀拒捕遭警開槍擊斃案 檢察官6日解剖調查死因

40歲鍾姓男子今天在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警開槍擊中胸部死亡案，檢察官相驗，家屬情緒平靜，並沒有意見，檢察官擇定2月6日解剖進一步釐清死亡原因。

鍾男今天上午7點多在苗栗市南苗市場持摺疊刀，也引發民眾恐慌，2名警員到場處理，1名頭部遭鍾男持刀刺傷，另名警察開2槍，鍾男胸部中彈，送醫搶救仍回天乏術，協助警方壓制鍾男的羅姓田子左手掌遭流彈波及受傷，苗檢啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，指派主任檢察官劉偉誠、檢察官邱舒虹及姜永浩指揮偵辦。