苗栗男持刀拒捕遭警方開槍擊斃 家屬認屍暫無意見

苗栗縣40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀砍傷執勤員警，因拒捕當場遭警方連開2槍，其中1槍擊中胸部，鍾男經送醫搶救宣告不治，外界質疑現場警員為何不使用電擊槍，轄區苗栗警分局表示，第一次2名巡邏警員獲報到場時，並未攜帶電擊槍，且根本來不及通報支援就生憾事。

警方初步調查，鍾男疑似認錯人向1名攤商收錢，但對方看他手上拿刀，隨即逃離，鍾男再向隔壁攤商借手機遭拒，情緒激動，有攤商見狀立即向市場管理員反映報警。

朱姓、李姓員警獲報到場，喝令鍾男放下刀未果，使用辣椒水卻仍遭鍾嫌反抗拒捕，朱與鍾嫌扭打時頭部遭砍2刀，血流如注，李姓員警見狀朝鍾男連開2槍制止，其中1槍擊中其胸部，另1槍波及現場1名見義勇為的攤商手部。

受傷朱姓警員33歲，未婚，2019年四等特考班，2022年1月21日初任警職，於南苗派出所服務迄今。事發後被送往苗栗醫院急診救治，發現其左額頭約有7公分及頭頂部約有10公分的撕裂傷，造成大量失血(估約500到1000cc)，經緊急縫合及輸血救治,目前生命徵象穩定；另電腦斷層檢查發現有局部顱骨骨裂，已安排入住加護病房接受後續治療，目前病情穩定，暫無生命危險。

中槍傷重不治的鍾姓兇嫌，40歲，未婚，家住後龍，持有中度精神障礙手冊，傷害前科累累、有暴力傾向，是列管頭痛人物。據法院的鑑定報告，鍾男持續吸食安非他命及酗酒多次住院治療，從2005年起開始接受治療，惟過程中未有顯著改善跡象，演變成思覺失調症，因常出現被害妄想症狀及暴力傾向，從2013年起曾至同學家理論並毆打同學父親、拿酒瓶攻擊家人及咆哮，8年前曾攻擊警察，住院治療期間攻擊病友等，曾被法院判刑入獄及至醫療院所監護。

鍾男之前曾在後龍鎮市場擺攤賣青菜，平常與父母同住，今天早上他為何來苗栗市南苗市場，警方還在調查中。