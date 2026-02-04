影／南苗市場衝突事件釀1死2傷 警政署長：支持警方用槍時機
苗栗市南苗市場今天清晨發生鍾姓男子持折疊刀攻擊處理員警的衝突事件，造成1死2傷，警政署長張榮興下午與縣長鍾東錦一起前往衛福部苗栗醫院探視受傷的朱姓員警。張榮興強調，今天的暴力事件，警員英勇地強勢執法，未來社會出現暴力事件，警方都會在第一時間強力執法，今天凶嫌攻擊執勤警員，其他同仁開槍的情況及用槍時機，警政署表達支持的態度。
40歲鍾姓男子今天在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中凶嫌胸部，送醫後宣告不治；這起意外事件，受傷的31歲朱姓警員左額及頭頂遭對方劃傷，送入加護病房觀察，還有一名見義勇為的羅姓市民遭流彈傷及左手掌，兩人送醫都無生命危險。
張榮興下午4點多與鍾東錦一起探視在部立苗栗醫院的朱姓警員。警方透露，受傷警員是苗栗人，但今天家人都在外地，先由女友協助看護。
張榮興表示，今天南苗市場發生暴力事件，員警第一時間趕到並強力執法， 讓民眾安心；未來在一些公共場所或重大活動人潮聚集的時刻，警方會加強戒備檢查，呼籲社會大眾不要讓此類事件出現模仿行為 ，警方也會加強員警的警覺性和處理能力。
