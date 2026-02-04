快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

影／南苗市場衝突事件釀1死2傷 警政署長：支持警方用槍時機

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市南苗市場今天清晨發生鍾姓男子持折疊刀攻擊處理員警的衝突事件，造成1死2傷，警政署長張榮興下午與縣長鍾東錦一起前往衛福部苗栗醫院探視受傷的朱姓員警。張榮興強調，今天的暴力事件，警員英勇地強勢執法，未來社會出現暴力事件，警方都會在第一時間強力執法，今天凶嫌攻擊執勤警員，其他同仁開槍的情況及用槍時機，警政署表達支持的態度。

40歲鍾姓男子今天在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中凶嫌胸部，送醫後宣告不治；這起意外事件，受傷的31歲朱姓警員左額及頭頂遭對方劃傷，送入加護病房觀察，還有一名見義勇為的羅姓市民遭流彈傷及左手掌，兩人送醫都無生命危險。

張榮興下午4點多與鍾東錦一起探視在部立苗栗醫院的朱姓警員。警方透露，受傷警員是苗栗人，但今天家人都在外地，先由女友協助看護。

張榮興表示，今天南苗市場發生暴力事件，員警第一時間趕到並強力執法， 讓民眾安心；未來在一些公共場所或重大活動人潮聚集的時刻，警方會加強戒備檢查，呼籲社會大眾不要讓此類事件出現模仿行為 ，警方也會加強員警的警覺性和處理能力。

警政署長張榮興（中）下午前往衛福部苗栗醫院探視受傷的朱姓員警，表達對今天員警用槍時機的支持態度。記者胡蓬生／攝影
警政署長張榮興（中）下午前往衛福部苗栗醫院探視受傷的朱姓員警，表達對今天員警用槍時機的支持態度。記者胡蓬生／攝影

張榮興 鍾東錦 苗栗市
相關新聞

台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 檢改依殺人未遂罪嫌聲押

29歲陳姓男子疑因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方，...

影／南苗市場衝突事件釀1死2傷 警政署長：支持警方用槍時機

苗栗市南苗市場今天清晨發生鍾姓男子持折疊刀攻擊處理員警的衝突事件，造成1死2傷，警政署長張榮興下午與縣長鍾東錦一起前往衛...

苗栗男持刀拒捕遭警方開槍擊斃 家屬認屍暫無意見

苗栗縣40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀砍傷執勤員警，因拒捕當場遭警方連開2槍，其中1槍擊中胸部，鍾男經送醫搶救...

苗栗男拒捕刺傷警遭開槍不治 警政署：強勢執法嚴防模仿效應

台南市陳姓男子昨晚持刀隨機攻擊刺傷行人，被員警壓制逮捕，今又發生苗栗縣鍾姓男子持刀拒捕刺傷警察，被開槍擊中不治。警政署表...

南苗市場持刀拒捕男7年前也曾砍人 當時鑑定：再持刀攻擊危險性高

苗栗市南苗市場今天持刀拒捕的鍾姓男子，在7年多前因與病友發生衝突，曾持鎌刀砍傷病友，當時司法鑑定報告曝光，鍾長期吸食安非...

北市女子面交詐團705萬元時被搶 警獲報追緝搶匪

台北市大同區發生搶奪案，詐騙案被害女子昨天到建成圓環附近要面交705萬元給假幣商業務，未料期間竟出現不明人士飛車行搶，警...

