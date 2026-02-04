快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 檢改依殺人未遂罪嫌聲押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

29歲陳姓男子疑因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方，經警方當場制伏並隨即以現行犯逮捕，將2傷者送醫救治，警詢後依傷害罪嫌送辦，檢方複訊後改依殺人未遂罪嫌偵辦，認他犯嫌重大外，且有反覆侵害他人及逃亡之虞，向台南地院聲押。

南檢指出，陳男昨晚在台南市南區健康路、金華路口持刀械刺擊2名路人，經警方當場制伏並以現行犯逮捕，將傷者送醫救治，1人受有後背穿刺傷，另1人則受有穿透性腹部外傷併胃破裂傷勢。

檢察官下午訊問陳男後，認他涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，嚴重危害社會秩序與民眾安全，向台南地院聲請羈押。

南檢指出，檢警對於危害公眾安全案件，必迅速嚴辦，共同守護人民生命安全與社會秩序。

陳男經檢方複訊後改依殺人未遂罪嫌認他犯嫌重大外，且有反覆侵害他人及逃亡之虞，下午向台南地院聲押。記者邵心杰／攝影
陳男經檢方複訊後改依殺人未遂罪嫌認他犯嫌重大外，且有反覆侵害他人及逃亡之虞，下午向台南地院聲押。記者邵心杰／攝影

殺人未遂 台南 斑馬
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

手機響別慌！雙北明天這2站隨機攻擊演練 細胞簡訊範圍曝

台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 「很驚訝」業者形容他很溫和

台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 警方今上午依傷害罪嫌送辦

影／凶器曝光！養身館男持刀隨機攻擊2路人 傷者逃進派出所倒在值班台

相關新聞

台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 檢改依殺人未遂罪嫌聲押

29歲陳姓男子疑因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方，...

影／南苗市場衝突事件釀1死2傷 警政署長：支持警方用槍時機

苗栗市南苗市場今天清晨發生鍾姓男子持折疊刀攻擊處理員警的衝突事件，造成1死2傷，警政署長張榮興下午與縣長鍾東錦一起前往衛...

苗栗男持刀拒捕遭警方開槍擊斃 家屬認屍暫無意見

苗栗縣40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀砍傷執勤員警，因拒捕當場遭警方連開2槍，其中1槍擊中胸部，鍾男經送醫搶救...

苗栗男拒捕刺傷警遭開槍不治 警政署：強勢執法嚴防模仿效應

台南市陳姓男子昨晚持刀隨機攻擊刺傷行人，被員警壓制逮捕，今又發生苗栗縣鍾姓男子持刀拒捕刺傷警察，被開槍擊中不治。警政署表...

南苗市場持刀拒捕男7年前也曾砍人 當時鑑定：再持刀攻擊危險性高

苗栗市南苗市場今天持刀拒捕的鍾姓男子，在7年多前因與病友發生衝突，曾持鎌刀砍傷病友，當時司法鑑定報告曝光，鍾長期吸食安非...

北市女子面交詐團705萬元時被搶 警獲報追緝搶匪

台北市大同區發生搶奪案，詐騙案被害女子昨天到建成圓環附近要面交705萬元給假幣商業務，未料期間竟出現不明人士飛車行搶，警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。