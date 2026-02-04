台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 檢改依殺人未遂罪嫌聲押

29歲陳姓男子疑因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方，經警方當場制伏並隨即以現行犯逮捕，將2傷者送醫救治，警詢後依傷害罪嫌送辦，檢方複訊後改依殺人未遂罪嫌偵辦，認他犯嫌重大外，且有反覆侵害他人及逃亡之虞，向台南地院聲押。

南檢指出，陳男昨晚在台南市南區健康路、金華路口持刀械刺擊2名路人，經警方當場制伏並以現行犯逮捕，將傷者送醫救治，1人受有後背穿刺傷，另1人則受有穿透性腹部外傷併胃破裂傷勢。

檢察官下午訊問陳男後，認他涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，嚴重危害社會秩序與民眾安全，向台南地院聲請羈押。