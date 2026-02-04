台南、苗栗接連發生持刀傷人 警政署：加強見警率

快訊

中央社／ 台北4日電

台南、苗栗接連發生持刀傷人案，警政署今天表示，高度肯定前線員警英勇果斷執法，為免類似事件再發生，已通令全國警方針對人潮聚集處所增加巡邏密度。

苗栗市40歲鍾姓男子今天上午在南苗市場持刀滯留攤位，警方到場制止遭連砍2刀，經開槍阻止，鍾男胸腹中彈送醫不治；台南市陳姓男子昨晚在南區金華派出所前持刀攻擊路人，造成2人受傷，警方迅速逮人送辦。

警政署今天透過新聞稿表示，針對這兩起傷人案件高度重視，對於第一線員警在案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪的作為，給予高度肯定，並對受傷員警表達關懷與慰問。

為確保社會安定，警政署說，已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，落實保障國人生命財產安全。

警政署提到，台南與苗栗員警在面對突發暴力事件時，均展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌以避免危害擴大，充分展現訓練成效。

警政署重申，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，另請全體員警執行勤務時，務必確保自身與民眾安全，維護社會治安。

適逢年關將近，警政署表示，為避免類似暴力事件再次發生，已通令全國各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。

警政署強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪決心；未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網的網絡協調，確保案件通報、指揮與調度有效進行，以建構安全生活環境，讓全國民眾安心過好年。

警察 台南 社會安全網
