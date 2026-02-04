苗栗男拒捕刺傷警遭開槍不治 警政署：強勢執法嚴防模仿效應
台南市陳姓男子昨晚持刀隨機攻擊刺傷行人，被員警壓制逮捕，今又發生苗栗縣鍾姓男子持刀拒捕刺傷警察，被開槍擊中不治。警政署表示，肯定員警強勢執法，要求各警察機關強化勤務，嚴防模仿效應。
警政署表示，高度重視台南、苗栗傷人案，對第一線員警英勇果斷執法、即時制止犯罪作為，給予高度肯定，並對受傷員警關懷與慰問；為確保社會安定，已要求各警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，保障國人生命財產安全。
警政署指出，台南、苗栗員警面對突發暴力事件，展現專業素養，即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌避免危害擴大，充分展現訓練成效；警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，請全體警察執勤時，務必在確保自身與民眾安全前提下，維護社會治安。
警政署表示，年關將近，為避免類此暴力事件再發生，已通令各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。
警政署說，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間排除危害，展現打擊暴力犯罪決心，將持續精進勤務部署，緊密與衛生、社政等機關橫向聯繫，深化社會安全網之網絡協調，確保案件通報、指揮與調度，建構安全生活環境，讓民眾安心過好年。
