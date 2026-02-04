快訊

南苗市場持刀拒捕男7年前也曾砍人 當時鑑定：再持刀攻擊危險性高

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市南苗市場今天持刀拒捕的鍾姓男子，在7年多前因與病友發生衝突，曾持鎌刀砍傷病友，當時司法鑑定報告曝光，鍾長期吸食安非他命及酗酒，患有器質性精神病，法官認為鍾再持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高，因此宣告保安處分監護3年。

40歲鍾姓男子今天在苗栗市南苗市場持摺疊刀拒捕，警開2槍還擊，鍾胸部中彈送醫不治，鍾7年多前，因與病友發生衝突，也曾持鎌刀砍傷病友，苗栗地方法院依傷害罪，判處1年4個月徒刑、監護3年，法官審理時，囑託精神狀態鑑定，也認定有再犯高風險性。

鑑定結果指出，鍾長期吸食安非他命及酗酒，患有器質性精神病，雖多次住院接受治療，但服藥順從性極差，出院後都沒有服藥，且持續吸食安非他命及酗酒，症狀持續，智能能力因此明顯退化，以致認知、理解、判斷及自我控制能力受損。

法官參酌鍾男2014年10月間，曾犯拿預藏包包中的刀砍傷不認識的人，2015年11月間，向家人要不到錢便破壞家中玻璃，2017年6月妄想有人要攻擊自己，2018年6月間恐嚇家人、至同學家理論並毆打同學父親、拿酒瓶攻擊家人及咆哮、攻擊警察，2018年9月間出現攻擊母親，2019年1月間謾罵威脅且欲攻擊家人，因而至醫院就診及住院治療。

此外，鍾2014年住院期間不配合醫院規則，2018年6月間住院期間，請假外出時與多名病友衝突發生攻擊事件，11月請假外出適應治療逾時未返，而辦理自動出院，2019年間住院期間仍多情緒起伏、要求多、衝動控制差、挑戰病室規定、多干擾行為。

法官認為是如僅令被告進行門診規律治療，尚不足以改善被告再犯之危險性，且被告深受器質性精神病、思覺失調症之影響而有被害妄想症狀，再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高，亦有危害公共安全之虞，因此依保安處分執行法規定，宣告監護3年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗市南苗市場今天持刀拒捕鍾姓男子7年多前，因與病友發生衝突，曾持鎌刀砍傷病友，當時司法鑑定報告曝光，法官認為鍾再持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高，因此宣告保安處分監護3年。圖／民眾提供
苗栗市南苗市場今天持刀拒捕鍾姓男子7年多前，因與病友發生衝突，曾持鎌刀砍傷病友，當時司法鑑定報告曝光，法官認為鍾再持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高，因此宣告保安處分監護3年。圖／民眾提供

