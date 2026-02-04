掛失竊車牌闖自來水園區工地行竊 北市警查獲大量「水電工具」

台北市李姓、曾姓男子去年12月深夜駕駛懸掛失竊車牌的小貨車，前往中正區自來水園區工地行竊水電工具，遭巡邏員警察覺有異埋伏查緝，當場逮捕2人，並查扣砂輪機、電動起子、壓接機等贓物，警詢後被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，李男（31歲）、曾男（45歲）2人在去年12月22日凌晨0點多，開車前往自來水園區工地，利用深夜四下無人之際潛入，竊取水電承包商放置在工地內的施工工具，準備搬上車變賣牟利。

中正二分局思源街派出所員警當天深夜巡邏行經汀州路一帶，發現一輛停放路旁的小貨車副駕駛座車窗未關，原本欲協助聯繫車主，卻察覺車身與車牌明顯不符，進一步查證確認是懸掛失竊車牌。

警方指出，當時派出所對面的自來水園區並無夜間施工，現場卻傳出金屬碰撞及搬運建材聲響，員警研判工地內可能有異狀，隨即在現場埋伏，果然不久後，李、曾2人手持多袋物品準備搬上車，員警立即上前盤查，當場查扣大批水電工具，警詢後被竊罪嫌送辦。