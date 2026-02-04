南苗市場持刀拒捕男7年前也曾持刀砍病友 量刑1年4個月監護3年

苗栗市南苗市場今天持刀拒捕鍾姓男子7年多前，因與病友發生衝突，曾持鎌刀砍傷病友，這部分苗栗地方法院依傷害罪，判處1年4個月徒刑、監護3年，苗栗縣政府衛生局證實是輔導個案，表示過去都會輔導個案及家屬規律就醫。

40歲鍾姓男子今天一早在苗栗市南苗市場米市街持折疊刀引發恐慌，鍾拒捕警方開2槍，鍾胸部中彈送醫不治，朱姓警員頭部中2刀，目前轉加護病房觀察治療，另有一名羅姓男子（55歲）協助壓制時，遭流彈波及左手掌遭流彈波及治療中，警方查出7年多前鍾曾涉犯傷害等案。

法院判決書指出，鍾男於2018年11月在病房，與女病友衝突，徒手及持塑膠椅毆打女病友，造成頭皮鈍傷併腦震盪、臉部損傷與右眼挫傷、鼻部損傷等傷害，2天後在醫院停車場兩人碰面，鍾持藏置在隨身背包鐮刀女病友頭部、上半身方向揮砍數刀，致女病友撕裂傷、左側手部挫傷、背部挫傷等傷害，騎車逃離現場。

鍾男徒手毆打女病友，傷害判處2個月徒刑，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護3年，持刀砍人傷害罪，處1年4月徒刑，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護3年。