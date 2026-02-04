刑事局人事發布！詐防中心重要幹部調整 共19人異動

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

刑事局經警政署核定今發布刑事警察人事案，偵查科長戴長生、資訊科長郭丁太、反黑科長許忠彥，分別調偵三、偵九、偵六大隊長，偵四大隊副大隊長賴耀宗升詐欺犯罪防制中心督察、資訊科技正張躍瀚調詐防中心秘書，共19名警官異動，後天交接到任。

警政署核定刑事局單位主管等重要刑事警職人事案如下：

壹、本局第四序列刑事主管

一、本局偵查科科長戴長生調任本局偵查第三大隊大隊長。

二、本局司法科科長王嘉華調任本局偵查科科長。

三、本局司法科研究員李雅惠陞任本局司法科科長。

四、本局偵查第九大隊大隊長林振瑞調任本局偵查第四大隊大隊長。

五、本局資訊科科長郭丁太調任本局偵查第九大隊大隊長。

六、本局秘書室主任施能新調任本局資訊科科長。

七、本局詐防中心督察陳培德調任本局秘書室主任。

八、本局反黑科科長許忠彥調任本局偵查第六大隊大隊長。

九、本局反黑科研究員岳瀛宗陞任本局反黑科科長。

貳、本局第四序列督察、秘書

十、本局偵查第四大隊副大隊長賴耀宗陞任本局詐防中心督察。

十一、本局詐防中心秘書葉明鐘調任本局督訓科督察。

十二、本局資訊科技正張躍瀚調任本局詐防中心秘書。

參、本局第五序列副大隊長

十三、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長江嘉勝調任本局偵查第四大隊副大隊長。

肆、第五序列刑事警察大隊大隊長

十四、臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長溫裕宏調任彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長。

十五、本局偵查第八大隊隊長陳建仁陞任臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長。

十六、本局偵查第三大隊隊長陳力維陞任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長。

十七、本局國際刑警科隊長張詔雄陞任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長。

十八、金門縣警察局刑事警察大隊大隊長吳易泉調任南投縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

十九、本局偵查第八大隊隊長白勝雄陞任金門縣警察局刑事警察大隊大隊長。

刑事局經警政署核定今發布刑事警察人事案。記者李奕昕／攝影
警察 司法
