南苗市場拒捕傷警遭擊斃 苗警：屬正當防衛、符合警械使用條例規定

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗市「南苗市場」今天上午買菜人潮湧動，竟當街發生男子持刀與員警衝突流血事件，造成3人受傷，其中鍾姓男子因持刀拒捕並攻擊砍傷員警，遭警開槍擊中胸部，經送醫急救無效死亡；對此，苗栗縣警局表示，初步了解現場處理員警符合警械使用條例「逕行射擊」規定，屬正當防衛及依法令之行為。

據了解，今天上午8點左右，45歲鍾姓男子持折疊刀引起恐慌，警方據報趕赴現場處理，未料鍾男不聽喝止，持刀拒捕遭警開2槍，其中1槍擊中胸部沒有貫穿；朱姓員警頭部遭凶嫌刺傷，左額有7公分傷口、頭頂有10公分撕裂傷，頭部並有骨裂傷勢，送加護病房觀察；羅姓路人左手掌中槍送開刀房，3人送醫，鍾姓凶嫌急救無效死亡，案由警方進一步處理中。

縣警局指出，員警訓練針對使用槍械時點「持槍警戒」→「制止」→「逕行射擊」強化情境模擬演練；其中「逕行射擊」使用時機為：（1） 持有致命性武器或危險物品或以暴力、交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時。（2） 有理由認為犯罪嫌疑人持有致命性武器或危險物品或以暴力、交通工具等意圖攻擊警察人員或他人，不及時制止將危及警察人員或他人生命或身體安全時。

（3）持有致命性武器或危險物品之犯罪嫌疑人拒捕脫逃，將危及警察人員或他人生命或身體安全時。（4）意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡之裝備時。（5） 其他危害警察人員或他人生命或身體安全，情況急迫時。

縣警局強調，該案員警到達現場後，嫌犯持刀對現場員警追砍，同仁為有效制止嫌犯持續追砍行為，開槍對非致命部位射擊，過程中擊中嫌犯胸口，符合警械使用條例「逕行射擊」規定屬正當防衛及依法令之行為。

朱姓員警頭部遭凶嫌持刀刺傷，當場血流不止，經送醫急救目前在加護病房觀察中。圖／警方提供
朱姓員警頭部遭凶嫌持刀刺傷，當場血流不止，經送醫急救目前在加護病房觀察中。圖／警方提供
苗栗市「南苗市場」今天上午發生男子持刀與員警衝突流血事件，造成3人受傷，案發後警方封鎖現場進行採證。圖／警方提供
苗栗市「南苗市場」今天上午發生男子持刀與員警衝突流血事件，造成3人受傷，案發後警方封鎖現場進行採證。圖／警方提供

警察 苗栗市
