「有人持刀」造成驚慌！南苗市場米市街頓時淨空 民眾閃躲店家
苗栗市南苗市場今最發生男子持刀拒捕，遭警開槍案，許多攤商都心有猶悸，案發時消費者驚慌，大喊「那邊有人持刀」，紛紛躲進店家，有店家還持鍋鏟以防萬一，熱鬧的米市街頓時淨空。
南苗市場米市街今天上午7點多發生40歲鍾姓男子持刀拒捕案，警方開2槍，1槍擊中鍾的胸部，送醫搶救無效，一名警察頭部中兩刀，目前轉加護病房觀察治療，另有一名羅姓男子（55歲）協助壓制時，遭流彈波及左手掌遭流彈波及治療中，這起事件發生當時，許多消費者及攤商都目睹，並造成恐慌。
一名五金行店家心有餘悸，表示當時有一群人大喊「那邊有人持刀」，神情緊張衝進店內，他心理想萬一持刀人闖進來，要有心理準備，就地取材拿鍋鏟以防萬一，沒有多久警察來了，鍾朝警方頭部連兩刀，差一點就中眼睛，不然就糟糕了，鍾躺在米市街頭一動也不動，他還以為死了，後來2輛救護車，將傷者送醫。
「分明要置警察於死地」！一名攤販目睹事件過程就發生他攤位前，鍾猛力朝警察頭部砍過去，兇狠的模樣讓他毛骨悚然，警察受傷滿頭都是血，另名警察開槍，加上3名見義勇為民眾制伏鍾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言