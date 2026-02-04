「有人持刀」造成驚慌！南苗市場米市街頓時淨空 民眾閃躲店家

苗栗市南苗市場今最發生男子持刀拒捕，遭警開槍案，許多攤商都心有猶悸，案發時消費者驚慌，大喊「那邊有人持刀」，紛紛躲進店家，有店家還持鍋鏟以防萬一，熱鬧的米市街頓時淨空。

南苗市場米市街今天上午7點多發生40歲鍾姓男子持刀拒捕案，警方開2槍，1槍擊中鍾的胸部，送醫搶救無效，一名警察頭部中兩刀，目前轉加護病房觀察治療，另有一名羅姓男子（55歲）協助壓制時，遭流彈波及左手掌遭流彈波及治療中，這起事件發生當時，許多消費者及攤商都目睹，並造成恐慌。

一名五金行店家心有餘悸，表示當時有一群人大喊「那邊有人持刀」，神情緊張衝進店內，他心理想萬一持刀人闖進來，要有心理準備，就地取材拿鍋鏟以防萬一，沒有多久警察來了，鍾朝警方頭部連兩刀，差一點就中眼睛，不然就糟糕了，鍾躺在米市街頭一動也不動，他還以為死了，後來2輛救護車，將傷者送醫。