台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 「很驚訝」業者形容他很溫和

台南養身館男持刀隨機攻擊2路人，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，「很驚訝」養身館業者指出，他沒什麼攻擊傾向，人蠻溫和的。

業者指出，陳大概來一個月、快二多個月，平常睡覺的時間比較多，他在此是兼職修腳皮，平常安安靜靜的；因為晚上才會工作，做完就是在休息，情緒很平穩，一切都蠻正常。據指出，疑與女友分手有關，業者說，陳人最近是有點恍惚，上個月才跟女友分手。

業者指出，陳稱跟女友從北部一起南下，在此工作僅修腳，因此，乍聽陳攻擊路人，他覺得很驚訝，陳平常很溫和，瘦瘦的沒有力氣，溫溫和和，跟陳講什麼也是會回答，沒有很激進，也沒有攻擊傾向。