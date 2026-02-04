快訊

三重BMW肇事釀2傷 22歲男不僅無照駕駛還被驗出吸毒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區台1線高架道路昨晚有1輛BMW轎車追撞前車，造成對方2人受傷送醫，22歲肇事男子雖未飲酒但被查出無照駕駛，後經唾液快篩又被驗出毒品反應，涉嫌毒駕公共危險罪移送地檢署偵辦。

車禍發生在昨晚8時6分，許男駕駛BMW轎車在台1線高架道往新莊方向，追撞前方廂型小貨車造成48歲許姓司機、37歲林姓乘客手腳擦撞傷送醫診治。交通因此中斷約1個小時。

警方獲報到場處置，雙方駕駛皆未飲酒，但22歲許男被查出是無照駕駛，當場扣牌、強制人車分離、移置保管車輛，並依道路交通管理處罰條例第21條舉發，最高可處6萬元罰鍰，後來再透過唾液毒品快篩驗出安非他命、依托咪酯陽性反應，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市三重區台1線高架道路昨晚有1輛廂型小貨車遭後方BMW轎車追撞，22歲肇事男子雖未飲酒但被查出無照駕駛，後經唾液快篩又被驗出毒品反應，涉嫌毒駕公共危險罪移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區台1線高架道路昨晚有1輛廂型小貨車遭後方BMW轎車追撞，22歲肇事男子雖未飲酒但被查出無照駕駛，後經唾液快篩又被驗出毒品反應，涉嫌毒駕公共危險罪移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區台1線高架道路昨晚有1輛BMW轎車追撞前車，造成對方2人受傷送醫，22歲肇事男子雖未飲酒但被查出無照駕駛，後經唾液快篩又被驗出毒品反應，涉嫌毒駕公共危險罪移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區台1線高架道路昨晚有1輛BMW轎車追撞前車，造成對方2人受傷送醫，22歲肇事男子雖未飲酒但被查出無照駕駛，後經唾液快篩又被驗出毒品反應，涉嫌毒駕公共危險罪移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區台1線高架道路昨晚有1輛廂型小貨車遭後方BMW轎車追撞，22歲肇事男子雖未飲酒但被查出無照駕駛，後經唾液快篩又被驗出毒品反應，涉嫌毒駕公共危險罪移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區台1線高架道路昨晚有1輛廂型小貨車遭後方BMW轎車追撞，22歲肇事男子雖未飲酒但被查出無照駕駛，後經唾液快篩又被驗出毒品反應，涉嫌毒駕公共危險罪移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

