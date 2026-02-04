台中少年隊用「闖關遊戲」教學子拒毒識詐 5天2萬人完成任務好轟動

台中市警局少年隊與PaGamO線上遊戲學習平台合作，推出設計電腦闖關遊戲「中極警探，拒毒識詐大搜查」，上線短短5天即吸引全台逾2萬名學子完成任務，十分轟動，少年隊表示，活動為期14天，少年隊另提供60個禮券獎項要給完成任務的學子，提醒還沒參與的學子可把握時間。

台中市警局少年隊為提升學子在寒假期間的安全意識，今年首度與PaGamO線上遊戲學習平台合作，推出「中極警探，拒毒識詐大搜查」任務闖關活動，學子可從手機或電腦以中市教育局的OPEN ID登入完成活動，時間從今年1月28日起至2月10日止，為期14天。

台中市少年隊發現，活動在1月28日上線迄今，已吸引全台逾2萬學生上網完成任務，活動反應熱烈，該闖關遊戲以「拒毒識詐」為主題，透過遊戲關卡，讓學子化身成小小警探，透過情境化題目，結合新興毒品示意圖片，除教導學生認識新興毒品外，更以情境題詢問玩家應如何處置，藉此深化學童拒毒意識。

除加強學童拒毒意識外，遊戲也針對學生族群高發的網路購物詐騙手法、演唱會門票詐騙、認證碼詐騙等，也巧妙地結合於此次闖關題目中，目的就是希望透過遊戲化學習方式，將識詐觀念潛移默化，讓完成任務的學童變身為防詐小尖兵。

少年隊表示，活動另外提供抽獎活動，學子以台中市教育局的OPEN ID上線完成任務者，可參與抽獎，獎項有全家商品券500元10名、全家商品200元50名，提醒學子把握時間上線，完成任務。

少年隊指出，學生族群向來是警方寒假宣導的重要對象，希望藉由與線上學習平台合作，將生硬的法治觀念轉化為有趣的闖關挑戰，期待在寓教於樂中，建立學童拒毒識詐法治觀念，提升自我保護意識，不因一時好奇而接觸毒品，勇敢拒絕毒害，也可洞悉詐騙慣用手法，一同提升防詐免疫力。