台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 警方今上午依傷害罪嫌送辦
29歲陳姓男子疑似因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方，員警衝出一擁而上將陳制伏，陳今上午警訊時配合度不高，機械式應答並未多說，警方依相關事證明確，上午依涉傷害罪嫌送辦。
台南市第六警分局副分局長蔡佳璋說，兩位傷者沒有生命危險，正由醫院接受診治。案發當時派出所員警衝出將陳嫌制伏，而陳嫌昨晚精神狀況不佳，今上午8時許經警詢後，約1個小時後，警方依涉傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。
警方調查，他一周來精神狀況不理想，上午警詢時，個人陳述均以機械化回答，配合度不高，經派出所查訪後，相關事證及影像明確，依法移送檢方，後續將再檢方指示深入調查。
第一時間出面制伏員警王聖豪說，當時擔任備勤勤務，聽到外面有民眾在呼喊，全部同仁直接往外移動，發現有肢體糾紛，馬上前往制止，以防有進一步危險發生。他說，開門看到嫌犯疑似有械器在他手上，那時候已有民眾已跌倒在地，當然是先保護民眾，再前往壓制對方。
他說，遇上這種狀況比較少，沒有像這一次這麼危險的事情發生，他沒跟家人告知太多，怕她擔心。他也說，先前從軍不太習慣，另找一個生活的重心，之後才決定從警工作。
台南市長黃偉哲說，台南發生一件大家都驚訝，也讓市民吃驚，疑似無差別的路邊行凶殺人事件，正好在金華派出所前，被害人跑到派出所不慎跌倒，在危急的一刻前，派出所同仁在不了解凶嫌有無凶器的情況下，奮勇衝出，在第一時間制伏凶嫌，代表市民感謝派出所英勇員警。
他說，對於行凶者的作法感到遺憾，無論什麼原因用凶器當街行凶無法讓人接受，也希望司法加速偵辦，讓凶嫌負起法律應有的責任。
他指出，將來檢察官完成偵查後，到底用什麼罪嫌起訴，即便是傷人，用什麼刀子，捅刀是背部或正面都有不同的偵查上的解讀，即便是寬鬆的傷害罪，最後還是要以檢察官刑事偵查的判定，他也尊重司法及被害人的態度。
