持摺疊刀向市場攤商借手機 警喝令放下頭卻被砍一刀開兩槍還擊

40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警開2槍，其中1槍擊中胸部沒有貫穿，1名警察頭部遭刺傷，5公分撕裂傷，還有1名路人遭流彈傷及左手掌受傷，送醫都無生命危險，案由警方進一步處理中。

苗栗市南苗市場上午7點45分人潮正多，目擊者指出，鍾男持折疊刀在市場，聲稱手機沒有電，要向攤商借手機未遂，就蹲在攤位前，市場管理人員到場處理，鍾男又表示要找人，仍緊握刀子不放，引起市場恐慌，苗栗警分局接獲報案，警員趕到場查處。

員警與鍾男對峙，嚇令鍾把刀子放下，有事到派出所講，鍾男向警員逼近，員警遂向男子噴辣椒水，鍾男持刀攻擊員警，朱姓警員（31歲）頭部中一刀，警方隨即開2槍，3名路人見義勇為協助壓制鍾男，鍾男胸部中彈，羅姓路人（55歲）左手掌遭流彈波及。