貨車司機毒駕害命「驗尿偷加水」判8年 上訴遭高院駁回

有毒品前科的貨車司機黃志豪，2025年2月中旬施用安非他命後毒駕上路，於新北市新莊區化成路、中原東路口追撞停等紅燈的機車，李姓騎士不治。黃事後自首，但新北地方法院國民法官庭認為黃當下不僅拒絕驗尿，還在尿中加水試圖稀釋毒物反應，難認悔悟而不予減刑，依毒駕致死罪判他8年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

黃在案發前2日、去年2月16日0點吸毒，無視自身精神狀況仍毒駕，同年月18日清晨4點48分，黃的小貨車沿化成路往中原東路方向行駛，行經化成路、中原東路路口時，高速追撞騎李姓機車騎士。

國民法官庭認為，黃雖主動向警方坦承肇事，符合自首要件，但他案發後一度拒絕驗尿，甚至在同意採尿後，又企圖在尿液中加水，不是真心悔悟，決議不減刑。此外，國民法官庭也認為黃早有施用毒品前科，卻依然毒駕上路，雖在審理中坦承犯行，然未積極與死者家屬和解，因此判他8年刑。

台灣高等法院認為一審認事用法無違誤，今駁回上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885