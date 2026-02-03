台南南區發生隨機傷人事件 黃偉哲趕赴醫院探視傷者

台南市南區金華派出所前今晚8點多發生一起隨機傷人事件，造成3人受傷，其中，被害的1男1女因有穿刺傷，緊急送往成大醫院治療，2人送醫時意識清醒，醫療團隊目前正積極救治；台南市長黃偉哲獲悉後，趕往醫院探視傷者，強調嫌犯已被警方當場壓制，沒有讓傷害持續擴大。

黃偉哲稍早在臉書說明，南區金華派出所旁發生隨機傷人案，警方當場即隨即壓制，沒有讓傷害持續擴大。他也正趕往醫院探視傷者，至於嫌犯犯案動機目的為何，目前正等待檢警釐清當中。所有傷者已即時送醫，正留院觀察中，後續相關情況，會即時跟市民朋友報告。

此外，代表民進黨角逐台南市長選戰的立委陳亭妃也在臉書表達關心指出，台南南區發生傷人事件，目前警方已經將犯案人逮捕調查、釐清動機，希望傷者能早日復原，警方在這一段時間應該加強台南治安的戒備。