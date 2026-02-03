影／凶器曝光！養身館男持刀隨機攻擊2路人 傷者逃進派出所倒在值班台

快訊

凶器曝光！養身館男持刀隨機攻擊2路人 傷者逃進派出所倒在值班台

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

29歲陳姓男子疑似因感情受挫，今天晚間8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方；被攻擊的李姓男子逃進派出所，陳還追上猛刺，員警衝出一擁而上將陳壓制，李爬進派出所倒在值班台前，陳使用凶器晚間也曝光。

第六警分局副分局長林佳輝說明，今天晚間8時許 ，一對互不認識的男女在金華路上走斑馬線時，遭到一名在附近足體養生館上班的男子，持上班使用的足療刀，先劃傷步行男子的腹部、再劃傷女子的背部；受傷的男子趕緊向金華派出所求助，警方迅速壓制逮捕嫌犯。

林佳輝表示，警方聯繫119將傷者送往成大醫院救治，嫌犯受到輕傷送往郭綜合醫院治療；經查該名男子疑似近期因感情因素精神恍惚，其傷人動機正積極調查中；晚間警方也公布陳使用的凶器照片。

台南市消防局今天晚間8時12分接獲報案，南區金華路二段的金華派出所內有民眾受到刀傷，需要緊急救護；消防趕往將50多歲、腹部有穿刺傷的李姓男子，以及20多歲、背部有穿刺傷的葉姓女子均送往成大，2人意識清醒，涉案的29歲陳姓男子，大拇指受傷，送郭綜合醫院。

據了解，陳疑似因感情受挫，在養生館附近的派出所門口攻擊路人，當時李跟葉女走在斑馬線上，突然被迎面而來陳分別持刀刺傷腹部及背部，還好經送成大醫院急救，均無生命危險；李跟葉女互不相識，並均表示不認識陳姓男子。

陳被捕後，一言不發，初步確認精神並無異常，因陳也有受傷，先送醫治療，傷人動機警方目前正在醫院戒護，持續調查中。

29歲陳姓男子今天晚間8時許持工作用的足療刀在派出所前方馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，被攻擊男子逃進派出所。記者袁志豪／翻攝
29歲陳姓男子疑似因感情受挫，今天晚間8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女。記者袁志豪／翻攝
29歲陳姓男子今天晚間8時許持工作用的足療刀在派出所前方馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，員警衝出將陳壓制。記者袁志豪／翻攝
29歲陳姓男子疑似因感情受挫，今天晚間8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，男子逃進派出所倒在值班台前。記者袁志豪／翻攝
29歲陳姓男子疑似因感情受挫，今天晚間8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女。記者袁志豪／翻攝
29歲陳姓男子疑似因感情受挫，今天晚間8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女。記者袁志豪／翻攝
斑馬 成大醫院 緊急救護

