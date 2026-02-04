言語欺壓、孤立 都算職場霸凌

台北市環保局清潔隊駕駛將工會長官退出群組七次被解雇，法院判定不合法引發討論。職業安全衛生法指「職場霸凌」是事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞或行為，導致勞工身心健康遭受危害。

實務判決也認為，同事間偶爾摩擦、不愉快不構成職場霸凌，而是要以敵視、討厭、歧視為目的，藉由連續、積極行為，侵害人格權、名譽權，使受霸凌者感到受挫、被威脅、孤立及受傷，帶來沉重身心壓力。

其中言語霸凌是最常見樣態，曾有一名單親媽媽在長照機構工作，被負責人長期言語辱罵、咆哮「你到底有沒有帶腦袋上班」、「要不是看你單親可憐才用你」、「看不慣你們這種單親的人領政府的錢」等語。

單親媽媽多次工作時哭泣，被診斷出患焦慮、憂鬱症等，提告請求負責人賠償，法院認定負責人職場霸凌屬實，判應賠償十萬九八八○元。

關係霸凌則是最容易被忽視霸凌行為，包括排擠、孤立、操弄人際，一名工程師被認定藐視主管，辦公位置被調至會議室、限制座位方向、不准關門、禁止請假，並與其他同事隔離，除會議室外只能去茶水間、廁所，且不給任何工作，讓他呆坐整日，接受來往員工側目。

法院認為公司作法讓工程師被其他員工非議、蔑視，造成工程師在同事面前丟臉、顏面掃地，對人格造成更嚴重侮辱，屬重大侮辱行為。

一名都更業務開發人員被公司解雇，提確認僱傭關係存在勝訴，公司「被迫」讓她復職，卻僅在走道旁擺放一張辦公桌，不給電腦、電話、文具等設備，讓她無法以電話聯繫客戶、從事行政文書作業。

法院認為公司要求復職員工無須再外出接洽客戶，但有打電話聯繫必要，辦公設備與一般員工大相逕庭，裝設一支電話花費不高，公司捨此不為，要求復職員工應自行至其他辦公桌使用電話，要求過苛，顯見故意為難員工。

判決指出，公司有不讓員工復職動機，使員工在精神層面受到較原職及原工作設備更不利益對待，嚴重侵害員工工作尊嚴，令員工有職場遭排擠強烈不適感受，受有相當痛苦，判公司應賠償十萬元。