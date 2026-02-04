聽新聞
新聞分析／市府有權不用 小坑變大峽谷

聯合報／ 本報記者張議晨

高雄美濃大峽谷案昨天起訴，全案早在不法集團盜砂初期，高雄市政府就已發現不法，除開罰三百萬元並命其改善，卻無其他強制性作為；國土案件與其他刑案無異，未及時制止，犯行就會持續，市府積極度不足，讓「小坑變成大峽谷」，難辭其咎。

依檢方起訴書中所列時間軸，美濃區成功段第四七○、四七○之一號土地，前年六月由石麗君以一千六百萬元購入，再以每年八萬多元價碼租給王國正，實際由王現場指揮盜砂、回填作業。

同年十月，高雄市經發局發現農地被濫挖，當時土地已被挖出六公尺深坑，高雄市府僅開罰一百萬元，限期改善；但坑洞不只未填，還愈挖愈深，隔年三月市府再依土石採取法開罰二百萬元，卻仍無其他強制性作為，直到八月犯行曝光，當初小坑已變成大峽谷。

良田被濫墾濫倒，「大峽谷」景觀全國皆知，一度成為民進黨內市長初選焦點，也變成政治問題；面對問責，市府僅稱有開罰，「土石採取法沒有刑責，希望中央修法」回應；但該法市府依法可按日連續處罰，甚至沒入機具，並非欠缺強制力，市府稱「法律不備」，外界質疑的卻是「有權不用」。

美濃大峽谷若一開始犯罪就被制止，環境可不用持續受害；且盜採砂石、濫倒廢棄物是暴利，百萬元罰金對比億元報酬天差地別，只是開罰，而不是採取及時制止甚至沒入犯案工具的強制手段，談什麼保護環境。

歷經四個月，美濃大峽谷案偵結，但兩處土地仍有四處深逾廿公尺的天坑等待回填，已回填的廢棄物也要等候復原，高昂復原費誰來執行仍是問號。美濃農地只是眾多國土案件縮影，環境留下的傷疤，公部門的行政怠惰恐怕也要記上一筆。

