盜砂回填 美濃大峽谷案 檢起訴12人

高雄「美濃大峽谷」案去年爆發，當地許多良田被不肖業者挖成峽谷大坑洞，至今無法回填，當地居民十分無奈，圖為美濃吉洋一處大峽谷現況。記者劉學聖／攝影

高雄去年八月爆發「美濃大峽谷」案，橋頭地檢署昨天依組織犯罪條例、廢棄物清理法等罪嫌起訴主嫌呂啓田、市議員前特助石麗君等十二人，對呂求刑四年、石求刑二年；檢方粗估該集團靠盜採砂石再回填營建混合廢棄物，一年不法所得逾二億元，扣押機具陸續變價拍賣，追討不法所得。

美濃大峽谷案分兩區域，一為成功段四七○、四七○之一地號，二為成功段一○四五、一○四七、一○五二地號；綽號「田仔、田董」的呂啓田主導盜採砂石、回填廢棄業等環境犯罪已久，是美濃地區知名「土尾」，石麗君則與呂合作多年。

檢警查出，石麗君前年六月間稱要種植香蕉等作物，由呂出資一千萬元加她自有六百萬元，向邱姓地主購入成功段四七○、四七○之一號土地，再與人頭承租人王國正簽假租約，由王負責現場指揮、看管。

土地移轉後，王國正指揮挖土機開挖盜採砂石，期間被市府發現，但僅依土石採取法開罰三百萬元，王收到罰單後持續開挖，邊盜採卵石出售，邊由呂啓田聯繫「土頭」將營建廢棄物回填至該塊土地。

同一時間，成功段一○四五、一○四七、一○五二號土地，呂啓田、王國正也用同樣手法，先開挖盜採砂石，再聯繫土頭載運廢棄物回填；去年八月「美濃大峽谷」爆發，犯行才停止。

檢方偵辦時會同警方、環保局現地開挖，成功段一○四五、一○四七、一○五二號土地開挖十五公尺，仍見營建混合廢棄物。除美濃區土地外，檢警追查廢棄物清運業者，發現彌陀區南庄段土地也被業者傾倒營建混合廢棄物。

檢方計算，成功段四七○、四七○之一號土地非法填埋量高達十四萬七五五四公噸，成功段一○四五、一○四七、一○五二號土地，也被回填五萬二二七三公噸廢棄物，集團再將盜採的砂石以每立方二八○元出售，一年內盜採加回填獲利超過二億元。

記者昨重回美濃成功段兩塊農地直擊，坑洞回填營建混和廢棄物後長出雜草，鄰近區域至少四處天坑未回填。農民搖頭嘆息說，應該清除廢棄物，快點讓農地恢復農用。

「美濃大峽谷」爆發後，高雄接連爆出田寮垃圾山等國土案件，橋檢首波起訴石麗君等十二人，其餘案件偵辦中；石去年九月被收押迄今，檢方昨提起公訴，移審後將建請法院續押。