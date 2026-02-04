逾20萬噸廢棄物 復原遙遙無期

呂啓田、石麗君合組盜砂、濫倒集團，集團分工縝密，製造假租約營造斷點，找來的人頭承租人名下都無財產，即便被查緝也無財產可供執行；兩塊土地合計被填埋逾廿萬公噸廢棄物，以目前廢棄物處理費高漲狀況來看，回復原狀恐遙遙無期。

檢警追查，呂啓田與石麗君二○二二年就合作，當時呂引介土地給石，石允諾投資，將土地經過二次移轉，最後登記在呂啓田名下，由呂盜採砂石後回填廢棄物，每車呂向運輸業者收取二千至三千元，獲利再與石朋分。

前年六月間，呂啓田再與石麗君合作，購入成功段土地，以先盜採再回填手法，由男子王國正在場指揮，雙方製造假租約營造斷點，人頭承租人名下均無財產。

同年八月機具進場，一邊盜採一邊回填，為了提高回填效率，集團還成立派車群組，司機收到派車指示後，先至高雄市各工地載運未篩選的營建廢棄物到美濃回填，部分司機還會先到合作土資場「繞場」，營造廢棄物有進入土資場篩分假象。

石麗君身兼市議員朱信強特助，藉特助身分協助砂石車申請通行證暢行農地，司機間利用無線電通聯，派員在特定路口盯梢，若有警察巡邏，持通行證者交給員警查驗，無通行證則繞道躲避，與警方玩捉迷藏。

該集團於美濃成功段農地橫行約一年，檢警偵辦時開挖逾十五公尺深仍可見填埋廢棄物，另司機作證時都指呂啓田土尾很「髒」，代表該農地收受廢棄物都未經處理，願付錢都可濫倒。

高雄市政府昨天表示，感謝檢調速查嚴辦，美濃區成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，除依廢清法開罰行為人三百萬元，並要求清除復原。

不過廢棄物清運費暴漲，目前營建混合廢棄物處理費每公噸至少上萬元。辦案人員估計兩塊土地清運、回填，恐需付出數億元，以橋檢扣押機具變賣所得目前僅一千二百餘萬元，對比龐大清運、復原費，扣押機具變賣也難以追償。