影／台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局今天晚間8時12分接獲報案，南區金華路二段的第六警分局金華派出所內有民眾受到刀傷，需要緊急救護；消防趕往將42歲、腹部有穿刺傷的男子，以及32歲、背部有穿刺傷的女子均送往成大，2人意識清醒，涉案的29歲陳姓男子，大拇指受傷，送郭綜合醫院。

據了解，犯案的陳姓男子是派出所附近的足體養身館員工，他今晚持修腳皮的足療刀在派出所外的斑馬線，追上一男一女攻擊，男子驚嚇逃跑到派出所前方倒地，陳還追上對倒地男子猛刺；員警聽到求救聲，立即查看並將陳壓制在地，陳被捕後，一言不發，確認精神並無異常。

被攻擊的男女彼此間不認識，均表示不認識陳姓男子，不明白為何被陳攻擊，2人送醫時意識清楚，所幸並無生命危險；陳姓男子在斑馬線先劃傷男子的腹部、再劃傷女子的背部，受傷的男子逃往派出所求助，警方迅速壓制逮捕嫌犯，因陳也有受傷，先送醫治療。

據悉，陳疑似近期因感情因素精神恍惚，傷人動機警方目前正戒護調查中。

犯案的陳姓男子是派出所旁的養身館員工，他今晚持修腳皮的銼刀攻擊一男一女攻擊，男子驚嚇逃跑到派出所前方倒地，陳還追上對倒地男子猛刺。圖／翻攝自臉書社團台南大小事
