替代役男遭丟包台64線慘死 Bolt運將加保後再遭限制出境出海及電子監控

溫姓替代役男上月25日凌晨，疑似遭叫車平台Bolt林姓司機丟包新北市台64線快速道路，慘遭後方4車輾斃，新北地檢署原依過失致死罪諭知林男5萬元交保，27日再依另涉過失致死及遺棄致死等罪，加保至20萬元。據了解，檢察官為釐清案情，昨天三度傳喚林男到案，訊後再將其限制出境出海並施以電子監控。

目前檢警分析林男行車記錄器音檔，發現當時在64快速道路上共出現3聲關門聲，研判前2聲是林男下車關門，第3聲則是溫男下車，整個過程約17秒。依目前檢方朝向遺棄致死偵辦，最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，亦可能適用國民法官法審理。

上月25日死者25歲溫姓替代役男於凌晨前往台北市文山區興隆路2段友人住處後，上網透過平台呼叫46歲林男駕駛的多元計程車，欲返回板橋嬸嬸家，卻在途經64快速道路往板橋方向1公里處的中和路段時遭林男丟包路上。

根據林男車內行車紀錄器音檔顯示，2人前10分鐘原本相處一切正常，最後2分鐘疑似出現溫男連續踢踹車門、椅背發出叩、叩、叩的碰撞聲，當時林男曾開口制止並怒罵髒話，還要求溫男立即下車，但全程溫男未發一語。