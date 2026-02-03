快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

替代役男遭丟包台64線慘死 Bolt運將加保後再遭限制出境出海及電子監控

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

溫姓替代役男上月25日凌晨，疑似遭叫車平台Bolt林姓司機丟包新北市台64線快速道路，慘遭後方4車輾斃，新北地檢署原依過失致死罪諭知林男5萬元交保，27日再依另涉過失致死及遺棄致死等罪，加保至20萬元。據了解，檢察官為釐清案情，昨天三度傳喚林男到案，訊後再將其限制出境出海並施以電子監控。

目前檢警分析林男行車記錄器音檔，發現當時在64快速道路上共出現3聲關門聲，研判前2聲是林男下車關門，第3聲則是溫男下車，整個過程約17秒。依目前檢方朝向遺棄致死偵辦，最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，亦可能適用國民法官法審理。

上月25日死者25歲溫姓替代役男於凌晨前往台北市文山區興隆路2段友人住處後，上網透過平台呼叫46歲林男駕駛的多元計程車，欲返回板橋嬸嬸家，卻在途經64快速道路往板橋方向1公里處的中和路段時遭林男丟包路上。

根據林男車內行車紀錄器音檔顯示，2人前10分鐘原本相處一切正常，最後2分鐘疑似出現溫男連續踢踹車門、椅背發出叩、叩、叩的碰撞聲，當時林男曾開口制止並怒罵髒話，還要求溫男立即下車，但全程溫男未發一語。

林男將溫男趕下車後，繼續往前開了1分鐘才報警稱有人躺在台64線車道需要協助。但警方到場時，溫男早已經遭後方陳姓、邱姓、簡姓、魏姓4名駕駛的汽車輾過，頭顱破裂及全身多處骨折慘死。

溫姓替代役男上月25日凌晨，疑似遭叫車平台Bolt林姓司機丟包新北市台64線快速道路，慘遭後方4車輾斃，新北地檢署昨天三度傳喚林男到案，訊後再將其限制出境出海並施以電子監控。記者黃子騰／翻攝
溫姓替代役男上月25日凌晨，疑似遭叫車平台Bolt林姓司機丟包新北市台64線快速道路，慘遭後方4車輾斃，新北地檢署昨天三度傳喚林男到案，訊後再將其限制出境出海並施以電子監控。記者黃子騰／翻攝

替代役男 台64線丟包 Bolt 運將

延伸閱讀

替代役乘客遭丟包輾斃…司機違法加入兩車隊 北市公運處出手開罰車隊

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

台64線丟包案Bolt說法惹怒名導！汪怡昕：爛到無法忍受 非過失這是謀殺

台64線丟包案Bolt稱不便說明 政大學者怒轟：你以為自己路人甲嗎？

相關新聞

左半身血肉模糊…17歲少女遭絞碎機捲入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

北市萬華區萬大路台北漁產公司日前發生工安意外，外包商一名17歲葉姓女員工，在清理保麗龍絞碎機內殘膠時不慎遭捲入，導致左半...

17歲少女休學工作8個月遭絞碎機捲入慘死 父母哀痛無法接受

台北漁產運銷公司委外的保麗龍專門回收廠上個月31日傍晚近6時發生意外，17歲葉姓少女操作絞碎機絞碎保麗龍時，疑為撕下黏在...

替代役男遭丟包台64線慘死 Bolt運將加保後再遭限制出境出海及電子監控

溫姓替代役男上月25日凌晨，疑似遭叫車平台Bolt林姓司機丟包新北市台64線快速道路，慘遭後方4車輾斃，新北地檢署原依過...

影／台中毒犯怕被黑吃黑...一人分飾兩角充場面 警埋伏抓人

台中市刑大一隊在去年網路搜尋時，發現毒品交易訊息，查出高雄市柯姓男子涉嫌販售毒品，去年7月間趁柯在高雄市一所大學附近要交...

金融掃黑 人頭公司洗錢逾300億

跨境經濟犯罪猖獗，調查局今年一月執行「金融掃黑專案」，共查獲不法公司九五三家、不法公司帳戶九六九個，犯罪金額高達三二一億...

詐團破解刷臉驗證 專家：護資安 網銀2階段驗證

詐團利用星鏈衛星網路服務，搭配深偽技術，突破對岸金融軟體刷臉驗證機制，成功盜走被害人存款。科技官警說，嫌犯利用「數字人民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。