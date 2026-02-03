17歲少女休學工作8個月遭絞碎機捲入慘死 父母哀痛無法接受

台北漁產運銷公司委外的保麗龍專門回收廠上個月31日傍晚近6時發生意外，17歲葉姓少女操作絞碎機絞碎保麗龍時，疑為撕下黏在機具的膠帶，遭機具捲入當場死亡。

少女父母對女兒慘死既難過又不能接受，對現場工安提出疑問，認為沒有相關保障安全措施，希望有關單位能釐清女兒死因及相關責任。

據了解，少女家住新北市中和區，除父母外還有一姊一弟，她疑因家境原因，高中休學後就到回收廠工作貼補家用，至今已從事8個月；事發當天少女感冒看醫生後才到回收廠工作。

當天少女獨自操作一個衣櫃高的絞碎機，由於保麗龍都是裝漁獲用，保麗龍上頭有膠帶，她疑為撕下黏在機具的膠帶，深入機器內清理，不料原本停止運轉的機器，不知是誤觸開關還是不明原因，機器重新運轉，導致少女被捲入絞碎機，左半身血肉模糊當場身亡。

附近工作員工聽到少女呼救聲，趕到機器處查看，並將機器電源線拔掉救人，但已經來不及，少女捲入機器慘死。

警方清查回收廠，現場工作環境不佳，由於少女工作地點在廠內一處轉角，正好沒有監視器，因此無法得知少女當時案發詳情，檢察官到場後，為卸下遺體拆卸機器設備，並將回收公司負責人60歲劉姓男子，依過失致死罪、職業安全衛生法函送。