快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

17歲少女休學工作8個月遭絞碎機捲入慘死 父母哀痛無法接受

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北漁產運銷公司委外的保麗龍專門回收廠上個月31日傍晚近6時發生意外，17歲葉姓少女操作絞碎機絞碎保麗龍時，疑為撕下黏在機具的膠帶，遭機具捲入當場死亡。

少女父母對女兒慘死既難過又不能接受，對現場工安提出疑問，認為沒有相關保障安全措施，希望有關單位能釐清女兒死因及相關責任。

據了解，少女家住新北市中和區，除父母外還有一姊一弟，她疑因家境原因，高中休學後就到回收廠工作貼補家用，至今已從事8個月；事發當天少女感冒看醫生後才到回收廠工作。

當天少女獨自操作一個衣櫃高的絞碎機，由於保麗龍都是裝漁獲用，保麗龍上頭有膠帶，她疑為撕下黏在機具的膠帶，深入機器內清理，不料原本停止運轉的機器，不知是誤觸開關還是不明原因，機器重新運轉，導致少女被捲入絞碎機，左半身血肉模糊當場身亡。

附近工作員工聽到少女呼救聲，趕到機器處查看，並將機器電源線拔掉救人，但已經來不及，少女捲入機器慘死。

警方清查回收廠，現場工作環境不佳，由於少女工作地點在廠內一處轉角，正好沒有監視器，因此無法得知少女當時案發詳情，檢察官到場後，為卸下遺體拆卸機器設備，並將回收公司負責人60歲劉姓男子，依過失致死罪、職業安全衛生法函送。

台北漁產運銷公司日前發生工安意外，某資源回收公司員工17歲葉姓女子作業時遭絞碎機捲入死亡。示意圖／AI生成
台北漁產運銷公司日前發生工安意外，某資源回收公司員工17歲葉姓女子作業時遭絞碎機捲入死亡。示意圖／AI生成

保麗龍

延伸閱讀

左半身血熱模糊…17歲少女遭絞碎機捲入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

男大生要少女傳裸照、性影像...結果對方是兒童 法院開恩判緩刑

台北漁產工安意外！女員工遭絞碎機捲入亡 負責人過失致死送辦

王祖賢引退22年爆復出！59歲罕賣萌少女感炸裂　真實狀態全網跪了

相關新聞

左半身血肉模糊…17歲少女遭絞碎機捲入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

北市萬華區萬大路台北漁產公司日前發生工安意外，外包商一名17歲葉姓女員工，在清理保麗龍絞碎機內殘膠時不慎遭捲入，導致左半...

17歲少女休學工作8個月遭絞碎機捲入慘死 父母哀痛無法接受

台北漁產運銷公司委外的保麗龍專門回收廠上個月31日傍晚近6時發生意外，17歲葉姓少女操作絞碎機絞碎保麗龍時，疑為撕下黏在...

替代役男遭丟包台64線慘死 Bolt運將加保後再遭限制出境出海及電子監控

溫姓替代役男上月25日凌晨，疑似遭叫車平台Bolt林姓司機丟包新北市台64線快速道路，慘遭後方4車輾斃，新北地檢署原依過...

影／台中毒犯怕被黑吃黑...一人分飾兩角充場面 警埋伏抓人

台中市刑大一隊在去年網路搜尋時，發現毒品交易訊息，查出高雄市柯姓男子涉嫌販售毒品，去年7月間趁柯在高雄市一所大學附近要交...

金融掃黑 人頭公司洗錢逾300億

跨境經濟犯罪猖獗，調查局今年一月執行「金融掃黑專案」，共查獲不法公司九五三家、不法公司帳戶九六九個，犯罪金額高達三二一億...

詐團破解刷臉驗證 專家：護資安 網銀2階段驗證

詐團利用星鏈衛星網路服務，搭配深偽技術，突破對岸金融軟體刷臉驗證機制，成功盜走被害人存款。科技官警說，嫌犯利用「數字人民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。