舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

17歲少女遭絞碎機絞入慘死...爆出雇主竟未幫保勞健保

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市萬華區萬大路台北漁產公司日前發生工安意外，外包商一名17歲葉姓女員工，在清理保麗龍絞碎機內殘膠時不慎遭捲入，導致左半身血肉模糊，重傷身亡。北市勞動局表示，昨天勞檢人員前往勞動檢查，除現場沒做好職安防護，違反職安法等外，發現業者竟也沒幫這名葉姓少女投保勞健保

北市勞檢處表示，發生這處死亡工安意外，勞檢處第一時間已經約談外包商相關人員訪談，訪談時得知業者沒有幫葉姓少女投保勞健保，後續會將移送權責單位勞保局、健保局後續裁罰。

根據北市勞檢處勞動檢查結果，認定外包商劉姓雇主違反「職業安全衛生設施規則」及「職安法」相關規定，後續將依過失致死罪嫌移送法辦。

北市勞動局表示，本案為漁產公司的委外廠商發生勞工重大職業災害，已依程序進行勞動檢查。經查，該雇主涉違反下列法令規定情事，後續將依法辦理。

根據職業安全衛生設施規則第77條：「雇主對於自粉碎機或混合機，取出內裝物時，應使該機械停止運轉。」暨職安法第6條第1項第1款規定，因葉女發生職災死亡，已構成職安法第40條刑事責任，即處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金。

另外，使葉女從事危險性工作，違反職安法第29條第1項第6款：「運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、檢查等。」規定，亦構成違反職安法第41條之刑事責任，即處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣18萬元以下罰金。

台北漁產運銷公司日前發生工安意外，某資源回收公司員工17歲葉姓女子作業時遭絞碎機捲入死亡。記者李奕昕／翻攝
台北漁產運銷公司日前發生工安意外，某資源回收公司員工17歲葉姓女子作業時遭絞碎機捲入死亡。記者李奕昕／翻攝

