快訊

影／台中毒犯怕被黑吃黑...一人分飾兩角充場面 警埋伏抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大一隊在去年網路搜尋時，發現毒品交易訊息，查出高雄市柯姓男子涉嫌販售毒品，去年7月間趁柯在高雄市一所大學附近要交易時，現身抓人，查扣毒品咖啡包等市價約1萬多元毒品。警方調查發現，柯男為避免黑吃黑，會一人分飾兩角與藥腳聯繫，營造「背後有人」的假象，全案依毒品罪嫌送辦後，橋檢近日偵結依法起訴。

台中市刑大偵一隊在去年7、8月間，網路巡邏發現，有暱稱「妞」、「宇」的毒犯，疑似從事毒品交易，同年在高雄市一所大學附近，查獲正要交易的柯姓男子（32歲），查扣毒品咖啡包、K他命、手機等證物，全案依違反毒品危害防制條移送橋頭地檢署偵辦，近日偵結起訴。

檢警調查，柯男為避免在交易時黑吃黑，但又沒有錢從黑市購買槍支傍身，因此虛張聲勢，佯裝幕後有販毒集團支撐，在不同的通訊軟體上切換「虛擬分身」，以一人分飾兩角，自行虛構暱稱「妞」的上游藥頭，以及暱稱「宇」的聯絡人角色，試圖以不同身分人物，向藥腳營造「背後有靠山」的假象。

台中市刑大呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事。

另外，販賣毒品更是罪加一等，警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈，以確實保障市民健康，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護台中市治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市柯姓男子在網路一人分飾兩角交易毒品，台中市刑大循線查獲，查扣市價約1萬多元毒品。記者陳宏睿／翻攝
毒品 台中市 高雄市

影／台中毒犯怕被黑吃黑...一人分飾兩角充場面 警埋伏抓人

