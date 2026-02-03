聽新聞
金融掃黑 人頭公司洗錢逾300億
跨境經濟犯罪猖獗，調查局今年一月執行「金融掃黑專案」，共查獲不法公司九五三家、不法公司帳戶九六九個，犯罪金額高達三二一億餘元。不法集團多利用人頭成立公司與帳戶，利用台灣通訊與金融交易便利，結合電信網路、虛擬資產等誘騙被害人。
調查局表示，隨著金融機構嚴謹執行ＫＹＣ（企業確認客戶身分程序），不法集團改以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，先以人頭設立或取得公司、商號，假藉辦理停業或變更負責人，再申請開通企業憑證等帳戶功能，以假商業交易需求設定高額銀行帳戶網路交易額度，多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結、查扣。
調查局動員全台廿六個外勤處站、千餘名調查官，共執行二一五案、搜索一六八處、約談七二五人，破獲洗錢、電信網路詐欺等重大經濟犯罪。
