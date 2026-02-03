詐團破解刷臉 專家：護資安 網銀2階段驗證

詐團利用星鏈衛星網路服務，搭配深偽技術，突破對岸金融軟體刷臉驗證機制，成功盜走被害人存款。科技官警說，嫌犯利用「數字人民幣」舊版本，尚未補嚴身分審核及驗證機制漏洞犯罪，政府應借鏡強化金融單位防範機制，以免類似手法在台灣上演。

官警分析，此案件數位人民幣驗證機制只用動態影像辨識，未結合多重生物特徵或實體驗證，只要詐團掌握被害人個資、證件影像、金融帳戶，即可透過偽造證件、深偽影像、異地跳轉網路ＩＰ方式犯罪，跨裝置的安全控管、身分驗證層級及防範深偽攻擊都有漏洞。

刑事局說，國內不乏詐團利用生成式ＡＩ製作假冒名人影音，以假投資、假網路拍賣行騙，或「變臉」視訊，化身警察或帥哥美女騙錢，隨技術進步假可亂真，民眾不易辨識，建議民眾採取「零信任」態度，謹慎查證。

台中市刑大科偵隊指出，深偽技術已能攻破部分生物辨識機制，民眾在使用網路銀行等金融服務時，切勿僅依賴人臉辨識，務必開啟、搭配手機門號簡訊或行動裝置，進行「二階段驗證」，搭配簡訊、語音、 一次性密碼（ＯＴＰ）、指紋等機制，多一道防護關卡保護，就多一分降低損失風險。

不過有詐團假冒銀行傳手機簡訊，騙民眾在偽冒網銀釣魚網頁，填入身分證字號及網銀帳號、密碼、ＯＴＰ密碼，登入網銀盜轉存款，警方與電信公司合作攔阻這類簡訊，相關案件雖已減少，刑事局仍提醒民眾留意，勿在不明網頁填輸資料。