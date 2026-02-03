聽新聞
0:00 / 0:00

通報延宕 台南市府挨批各自為政

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南某補習班發生疑似霸凌案，市府認定業者未依規定廿四小時內完成校安與社政通報，會立即開罰，然而近幾年南市學生霸凌事件屢遭質疑延宕通報，議員直言，市府內部對此類案件「各自為政」，應建立跨局處機制，別讓家長孤軍奮戰。

南市教育局表示，市府上個月治安會報中，決議建立學童偏差行為事件處理的有關機關之間通報機制，未來針對重大偶發事件，各機關間聯繫通報機制也會同步進行檢討優化。

社會局回應，針對學生校安及霸凌事件的通報，未來將主動協助教育局，強化對家長及相關人員在法律、醫療與心理諮商等面向的支援資源，同時也將加強學校及相關人員對校園霸凌防制準則，與後續處理流程的認識。

南市議員林燕祝二○二三年質詢指某明星國中有霸凌案，班導疑延遲通報；市議員李宗霖二○二四年五月踢爆某國小特教生遭霸凌，校方也延遲通報；不料上月廿七日，六歲男童在補習班疑被逼吞下磁鐵，警方第一時間即通報社會局等單位，但是補習班業者卻未依規定在廿四小時內完成通報，加上社會局與教育局等相關單位的資訊銜接出現落差。

市議員林燕祝指出，該案反映市府各局處在面對兒少安全與霸凌案件時，存在「各自為政」情形，缺乏明確行政交叉對口與處理程序，應建立跨局處即時通報與合作機制，確保事件發生第一時間即可啟動保護措施。

一名警官認為，此案凸顯市府跨局處的橫向聯繫與資訊整合仍顯不足，導致通報機制未即時啟動，家長須自行奔走各單位、重複說明案情，無形中加重受害家庭的心理與行政負擔。

台南 霸凌 社會局 教育局

延伸閱讀

教師霸凌學童遭停聘3年 興訟抗罰敗訴

春節優遊商圈 南市推「山城走春景區串連」漫遊路線

6歲童疑遭11歲童霸凌逼吞磁鐵 兒童除罪化警將交相關單位輔導

「會卡在肚子裡？」6歲童疑遭霸凌逼吞磁鐵 台南議員批通報慢半拍

相關新聞

金融掃黑 人頭公司洗錢逾300億

跨境經濟犯罪猖獗，調查局今年一月執行「金融掃黑專案」，共查獲不法公司九五三家、不法公司帳戶九六九個，犯罪金額高達三二一億...

詐團破解刷臉 專家：護資安 網銀2階段驗證

詐團利用星鏈衛星網路服務，搭配深偽技術，突破對岸金融軟體刷臉驗證機制，成功盜走被害人存款。科技官警說，嫌犯利用「數字人民...

詐團利用星鏈 深偽刷臉盜陸2億存款

刑事局追查中部一處詐騙機房，發現兩岸詐團涉聯手，利用科技巨擘馬斯克「星鏈」低軌衛星躲避追查，並以深偽技術製作被害人影像資...

強餵磁鐵 11歲涉霸凌6歲童

台南六歲男童七天前在補習班，疑遭十一歲男童涉強迫吞下約三公分長條型磁鐵，受害童家長指控補習班第一時間未通報，市府更是四天...

通報延宕 台南市府挨批各自為政

台南某補習班發生疑似霸凌案，市府認定業者未依規定廿四小時內完成校安與社政通報，會立即開罰，然而近幾年南市學生霸凌事件屢遭...

地下記帳業者勾結詐團成立222家人頭公司 6年洗錢數十億

調查局今年1月執行「金融掃黑專案」南部地區機動工作站查出，博弈集團、詐騙集團有洗錢需求，與地下記帳業者王姓被告合謀涉嫌設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。