強餵磁鐵 11歲涉霸凌6歲童

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>六歲男童疑在補習班遭另個男童涉逼吞下磁鐵，圖為男童就醫診斷情況。圖／市<a href='/search/tagging/2/議員' rel='議員' data-rel='/2/189710' class='tag'><strong>議員</strong></a>林燕祝服務處提供
台南六歲男童七天前在補習班，疑遭十一歲男童涉強迫吞下約三公分長條型磁鐵，受害童家長指控補習班第一時間未通報，市府更是四天前才啟動調查；議員批社會局和教育局「橫向聯繫通報失能」。市府表示，業者未依規定廿四小時內通報，也會進一步檢討相關通報流程。

男童腸胃中的磁鐵昨天已排出，暫無大礙。本報昨詢問該補習班，業者表示正接受調查，不便也不予回應。

市議員林燕祝昨天與受害童的家長出面揭發此事，家長說，上月廿七日晚間兒子情緒難過說肚子不舒服、不想吃晚餐，詢問才得知疑在補習班被學長強迫餵磁鐵，趕緊帶去就醫，第一時間也聯繫補習班表達希望調監視器。

家長指出，補習班後來改口稱監視器硬碟壞掉，且強迫兒子吞下磁鐵的學長，疑就是該補習班老師的兒子，然而迄今補習班負責人未出面慰問關心，相關單位更是直到上月卅日向議員陳情後，才展開調查。

林燕祝痛批，該補習班是違法兼辦課後照顧班，事發當下沒有老師在場、補習班第一時間沒通報，社會局與教育局的橫向聯繫通報更是失能，事發後沒一個單位和家長聯繫；她分別兩局處了解，教育局回覆這屬於刑事案件要警方處理，社會局則稱是學生對學生糾紛，權責在於教育局。

教育局回應，家長上月廿九日上午以簡訊告知該班導師此事，校方獲悉後依程序完成校安及社政通報，教育局接獲通知隨即前往稽查，查獲該補習班違法兼辦課後照顧班、未依規定聘任教職人員、未在廿四小時內主動通報「遭受其他傷害」案件共三項違規事項，除立即依法裁罰外，也移請社會局裁處。

教育局也表示，校方與家防中心在上月卅一日已主動請家長提出霸凌申請、向警局提出司法告訴，目前學校組成霸凌調查小組啟動調查及調和程序。

社會局指出，會進一步檢討相關通報流程，未來在通報上會同步通知家長，提供必要關懷與協助。

台南 霸凌 議員

