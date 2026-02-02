地下記帳業者勾結詐團成立222家人頭公司 6年洗錢數十億

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

調查局今年1月執行「金融掃黑專案」南部地區機動工作站查出，博弈集團、詐騙集團有洗錢需求，與地下記帳業者王姓被告合謀涉嫌設立多達222家人頭公司，假意販售3C產品、遊戲點數等名義，透過第三方支付收款通路等方式洗錢，估6年洗錢金流達數十億元。

專案小組指出，王姓被告並非記帳士，涉違法從事記帳業務，在2019年至2025年6月間與犯罪集團合作，設立多達222家人頭公司，「掛羊頭賣狗肉」對外佯稱銷售3C產品、遊戲點數，以第三方支付特約商店收款通路，替犯罪集團收取不法款項，高達數十億元。

調查局指出，王姓被告等人專門找無資力的民眾擔任人頭公司負責人，仲介「金主」提供資金，替人頭公司假驗資，並委託不知情會計師進行資本額查核簽證，完成人頭公司登記後，取得國稅局營業人使用統一發票購票證，利用人頭公司帳戶洗錢。

專案小組日前緝獲王姓被告到案，檢方聲押，高雄地方法院開庭後以30萬元交保候傳，全案由專案小組持續偵辦中。

王姓地下記帳業者涉與詐團合謀成立222家人頭公司洗錢，金流高達數十億元。記者蕭雅娟／攝影
