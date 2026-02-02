台中毒犯毒駕還沒繫安全帶 警盤查揪出16萬毒品
台中市警局保大第一中隊昨天中午巡經北屯區時，發現李姓男子開車未繫安全帶，警方欲攔查告發，未料盤查時發現車內有毒品氣味，隨後在車內發現大量毒品咖啡包等違禁品，市價超過16萬餘元，全案警詢後依毒品罪送辦。
台中市保安警察大隊第一中隊巡邏員警，在1日中午12時許，巡邏經過北屯區敦富路、南興北二路口，發現李姓男子（24歲）開車未繫安全帶，依法舉發並實施盤查。
警方盤查過程中，警員聞到車內散發濃厚K他命燃燒後餘味，順利在車內查獲毒品咖啡包136包、毒品愷他命22包、毒品哈密瓜錠39顆及K盤1個，合計毒品總重量達779公克，市價超過16萬元．
李男經唾液毒品快篩，檢測結果呈陽性反應，警方立即依法將該車輛移置保管，即時採取人車分離措施，以防止危害其他用路人安全。後續將待尿液檢驗結果確認後，依違反公共危險罪（毒品駕車）函送偵辦。
保大提醒，春節即將到來，年節期間與親友餐敘飲宴時，切勿酒後開車，亦應提高警覺，不要嘗試毒品或來路不明之飲品、咖啡包，染上毒癮自毀前程；更要提醒各類型詐騙手法，千萬不要經由來路不明的管道或平台投資，也將持續以最高強度執法，展現「毒駕零容忍」的執法決心，維護市民用路安全。
保大表示，「115年加強重要節日安全維護工作」從今年2月9日開始至同月23日止，為期15天，該工作續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸；建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓民眾安心、快樂過好年。
