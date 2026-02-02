濫用人頭公司帳戶洗錢高達321億 調查局金融掃黑斬根抓215案

調查局今年1月執行「金融掃黑專案」鎖定犯罪集團以虛設公司行號方式濫用人頭公司帳戶洗錢、吸金、詐貸、掏空公司資產，執行215個專案，犯罪金額統計高達321億3796萬餘元，其中台北市調處破獲跨國詐欺、博弈集團利用人頭公司洗錢案，犯罪手法類似於「太子集團案」，專案小組已聲押2名日籍被告獲准，全案持續偵辦中。

調查局表示，隨著金融機構嚴謹執行KYC，不法集團改以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，先以人頭設立或取得公司或商號，假藉辦理停業公司或變更負責人，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，並以假商業交易需求設定高額銀行帳戶網路交易額度，多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結、查扣，掩飾不法金流、去向。

調查局破獲犯罪集團以虛設行號方式濫用人頭公司遂行洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺、淘空公司資產、詐術逃漏稅捐等重大經濟犯罪。此次專案動員全台26個外勤處站、千餘名調查官，共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額達新臺幣321億3796萬餘元，另查扣賓士、保時捷、BMW等名車7輛、名錶、名牌包及銀行帳戶等不法所得達1億496萬元。

其中，調查局台北市調處報請台北地檢署指揮偵辦跨國詐欺、博弈集團利用人頭公司洗錢案，日本博弈集團與傅姓男子合作，在台設立24小時博弈客服部門、賭博水房，涉從事博弈洗錢，以在台的6家廣告行銷等人頭公司，與境外上百家人頭公司從事假交易，以不實資訊服務費、廣告行銷費等名義，將賭資洗進人頭公司帳戶。

專案小組指出，從2021年至2026年1月間，該集團犯罪金額高達61億餘元，日前已查扣房地產、泰達幣等，被告傅姓男子逃離出境，北檢已向法院聲請羈押2名日籍被告獲准。

專案小組掌握，在台的公司專門招募精通中、日文的國人、在台日本人、日本留學生等，至少有70至80人，3班制24小時輪值線上客服，客服範圍包含指導博弈網站玩家玩法、財務客服協助出入金等，更設有系統維護等業務。