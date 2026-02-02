影／調查局金融掃黑成果豐碩 查獲大量不法所得

調查局於今年1月1日至1月31日發動「金融掃黑專案」，偵辦多起重大經濟犯罪案件。此次行動針對犯罪集團以虛設行號方式濫用人頭公司遂行洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺、淘空公司資產、詐術逃漏稅捐等重大經濟犯罪，進行全面掃蕩，查獲名車、名表、名牌包及銀行帳戶等不法所得達1億496萬元，並於今天舉行記者會公布成果。

調查局經濟犯罪防制處犯罪偵辦科科長林明獻表示，以往從金融帳戶追查金流，此次專案調整策略，從根源斬除金融工具，避免犯罪集團一再使用人頭公司的金融帳戶地下洗錢，確保國人財產安全。此次專案成功揭露數起重大犯罪手法，包括：跨國詐欺與博弈集團洗錢、金主與記帳業者合謀設立人頭公司、虛設行號向金融機構詐貸、假股票詐欺投資民眾、虛設行號吸金詐欺、掏空公司資產。