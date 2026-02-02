快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

聽新聞
0:00 / 0:00

喪屍煙彈引糾紛…萬華街頭談判鬥毆1人亡 殺人罪國民法官審理

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

去年中秋節台北市萬華區昆明街爆發街頭鬥毆，劉男遭水果刀刺傷送醫不治。檢警查出起因是依托咪酯類毒品喪屍煙彈」成分不明引發散布謠言糾紛，李男被通知到現場教訓人，甚怒之下當街持刀刺死劉男，遭依殺人等罪嫌起訴，依國民法官法審理。

全案源於，屠紹哲因喪屍煙彈成分不明，所含毒品不純等所生散布謠言糾紛，對混跡萬華一帶的陳炳男、陳昶旭心生不滿，在2025年中秋節約陳昶旭說明為何要散布謠言，屠到陳昶旭家中，並找來蘇、劉男，同一日，陳炳男約陳昶旭見面，不滿陳爽約，告知李睿騰要教訓陳等人。

起訴指出，雙方在北市萬華區昆明街聚集，陳炳男涉掌摑陳昶旭2下，隨即眾人爆發肢體衝突，陳炳男、同夥李睿騰與陳昶旭方的屠紹哲、蘇慶豪、劉男在北市萬華區昆明街爆發推擠拉扯。

陳炳男拿出辣椒水噴灑，陳炳男女友在場助勢作勢揮手上的安全帽，屠持甩棍攻擊陳炳男頭部，劉男徒手徒腳攻擊陳、李2人，蘇也拿手上保溫瓶攻擊。李睿騰和劉男扭打在地，還徒手攻擊蘇，劉男為了抵禦攻擊拿走屠的甩棍，又不慎掉落，陳炳男撿起甩棍攻擊屠、蘇、劉等3人。

李睿騰涉嫌拿出水果刀刺向蘇的大腿，又持刀怒刺劉的腹部、胸口，導致劉的心臟受銳器商，大量出血，嘔吐物吸入肺內，當場倒地不起，眾見狀力竭負傷逃離。

此聚眾鬥毆發生在中秋節，居民聽聞打架聲響報警，49歲劉男經救護人員送醫急救，2025年10月7日0時52分宣告不治。警方搜尋現場周邊，在昆明、貴陽街口緝獲李睿騰，又附近某停車場找到其陳炳男和其女友林欣儀，並查獲李丟棄的凶刀。

檢方認定，李睿騰涉刑法意圖供行使攜帶凶器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，及對劉男犯殺人罪，對蘇犯傷害罪，依國民法官法起訴。陳炳男、屠紹哲、蘇慶豪涉刑法150條公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪及傷害罪嫌，林欣儀涉在場助勢罪，4人依法起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓男子等3人與劉姓男子等4人在台北市萬華區街頭談判，雙方爆發鬥毆，劉遭李持水果刀刺進胸口，經送醫不治。記者李奕昕／翻攝
李姓男子等3人與劉姓男子等4人在台北市萬華區街頭談判，雙方爆發鬥毆，劉遭李持水果刀刺進胸口，經送醫不治。記者李奕昕／翻攝
李姓男子持水果刀刺進劉男胸口，劉男經送醫不治。記者李奕昕／翻攝
李姓男子持水果刀刺進劉男胸口，劉男經送醫不治。記者李奕昕／翻攝

中秋節 國民法官 喪屍煙彈 鬥毆 毒品 殺人 傷害罪

延伸閱讀

北市萬華群聚鬥毆釀1死案 持刀刺人男遭訴殺人罪

拒檢衝撞還藏毒！桃警破窗逮人起獲逾百克喪屍菸彈

金錢糾紛…膠帶封住口鼻窒息死亡 國民法官改殺人罪重判

影／北院國民法官首件遭撤！泰國遞槍給老闆幫助殺人 二審：違背法則

相關新聞

喪屍煙彈引糾紛…萬華街頭談判鬥毆1人亡 殺人罪國民法官審理

去年中秋節台北市萬華區昆明街爆發街頭鬥毆，劉男遭水果刀刺傷送醫不治。檢警查出起因是依托咪酯類毒品「喪屍煙彈」成分不明引發...

以越南茶混充台灣凍頂烏龍 老茶行認了

台北市建裕茶行涉以越南茶混充台灣凍頂烏龍，賣給國際精品茶品牌ＴＷＧ，檢警二度至台北一○一ＴＷＧ專櫃買樣品送驗，確定摻有越...

混充台茶價差大 檢嚴打難堵漏網之魚

為防境外茶混充台灣茶，高檢署二○二二年成立「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，定期公布查緝成效，近年坊間混茶事件已大...

柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

根據柬中時報報導，柬埔寨警方昨掃蕩柴楨省巴域市一處詐騙園區，查獲逾2000人，多為大陸籍，有5名台灣人，這是柬國近期最大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。