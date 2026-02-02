喪屍煙彈引糾紛…萬華街頭談判鬥毆1人亡 殺人罪國民法官審理

去年中秋節台北市萬華區昆明街爆發街頭鬥毆，劉男遭水果刀刺傷送醫不治。檢警查出起因是依托咪酯類毒品「喪屍煙彈」成分不明引發散布謠言糾紛，李男被通知到現場教訓人，甚怒之下當街持刀刺死劉男，遭依殺人等罪嫌起訴，依國民法官法審理。

全案源於，屠紹哲因喪屍煙彈成分不明，所含毒品不純等所生散布謠言糾紛，對混跡萬華一帶的陳炳男、陳昶旭心生不滿，在2025年中秋節約陳昶旭說明為何要散布謠言，屠到陳昶旭家中，並找來蘇、劉男，同一日，陳炳男約陳昶旭見面，不滿陳爽約，告知李睿騰要教訓陳等人。

起訴指出，雙方在北市萬華區昆明街聚集，陳炳男涉掌摑陳昶旭2下，隨即眾人爆發肢體衝突，陳炳男、同夥李睿騰與陳昶旭方的屠紹哲、蘇慶豪、劉男在北市萬華區昆明街爆發推擠拉扯。

陳炳男拿出辣椒水噴灑，陳炳男女友在場助勢作勢揮手上的安全帽，屠持甩棍攻擊陳炳男頭部，劉男徒手徒腳攻擊陳、李2人，蘇也拿手上保溫瓶攻擊。李睿騰和劉男扭打在地，還徒手攻擊蘇，劉男為了抵禦攻擊拿走屠的甩棍，又不慎掉落，陳炳男撿起甩棍攻擊屠、蘇、劉等3人。

李睿騰涉嫌拿出水果刀刺向蘇的大腿，又持刀怒刺劉的腹部、胸口，導致劉的心臟受銳器商，大量出血，嘔吐物吸入肺內，當場倒地不起，眾見狀力竭負傷逃離。

此聚眾鬥毆發生在中秋節，居民聽聞打架聲響報警，49歲劉男經救護人員送醫急救，2025年10月7日0時52分宣告不治。警方搜尋現場周邊，在昆明、貴陽街口緝獲李睿騰，又附近某停車場找到其陳炳男和其女友林欣儀，並查獲李丟棄的凶刀。

檢方認定，李睿騰涉刑法意圖供行使攜帶凶器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，及對劉男犯殺人罪，對蘇犯傷害罪，依國民法官法起訴。陳炳男、屠紹哲、蘇慶豪涉刑法150條公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪及傷害罪嫌，林欣儀涉在場助勢罪，4人依法起訴。

