聽新聞
0:00 / 0:00
柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分
根據柬中時報報導，柬埔寨警方昨掃蕩柴楨省巴域市一處詐騙園區，查獲逾2000人，多為大陸籍，有5名台灣人，這是柬國近期最大規模打擊詐騙行動。刑事局已由兼轄柬國事務的駐越南胡志明市聯絡官，透過管道查證身分。
報導指出，柬埔寨警方昨上午在柴楨省巴域市一處詐騙園區行動，查獲外國人士逾2000人，包括大陸1792人、台灣5人、越南177人、緬甸179人、尼泊爾30人、馬來西亞1人、寮國2人、印度36人、墨西哥1人，其中女性78人。
據報導，該詐騙園區以賭場名義運作，有22棟建物，長期被用於從事詐騙，這是柬埔寨近期全國掃蕩詐騙以來最大規模行動，也同步對西哈努克省等地掃蕩；今年1月中旬起，柬國政府加強打擊詐騙，許多園區自行解散，大批人員陸續離開，柬國執法部門將持續掃蕩，嚴厲打擊詐騙及相關跨國犯罪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言