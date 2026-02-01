柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

根據柬中時報報導，柬埔寨警方昨掃蕩柴楨省巴域市一處詐騙園區，查獲逾2000人，多為大陸籍，有5名台灣人，這是柬國近期最大規模打擊詐騙行動。刑事局已由兼轄柬國事務的駐越南胡志明市聯絡官，透過管道查證身分。

報導指出，柬埔寨警方昨上午在柴楨省巴域市一處詐騙園區行動，查獲外國人士逾2000人，包括大陸1792人、台灣5人、越南177人、緬甸179人、尼泊爾30人、馬來西亞1人、寮國2人、印度36人、墨西哥1人，其中女性78人。