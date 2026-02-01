快訊

柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

謝典霖開箱700坪豪宅引關注 胞姊謝衣鳯切割「與我選縣長無關」

聽新聞
0:00 / 0:00

柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

根據柬中時報報導，柬埔寨警方昨掃蕩柴楨省巴域市一處詐騙園區，查獲逾2000人，多為大陸籍，有5名台灣人，這是柬國近期最大規模打擊詐騙行動。刑事局已由兼轄柬國事務的駐越南胡志明市聯絡官，透過管道查證身分。

報導指出，柬埔寨警方昨上午在柴楨省巴域市一處詐騙園區行動，查獲外國人士逾2000人，包括大陸1792人、台灣5人、越南177人、緬甸179人、尼泊爾30人、馬來西亞1人、寮國2人、印度36人、墨西哥1人，其中女性78人。

據報導，該詐騙園區以賭場名義運作，有22棟建物，長期被用於從事詐騙，這是柬埔寨近期全國掃蕩詐騙以來最大規模行動，也同步對西哈努克省等地掃蕩；今年1月中旬起，柬國政府加強打擊詐騙，許多園區自行解散，大批人員陸續離開，柬國執法部門將持續掃蕩，嚴厲打擊詐騙及相關跨國犯罪。

據柬中時報報導，柬埔寨警方昨掃蕩柴楨省巴域市一處詐騙園區，查獲逾2000人，有5名台灣人，刑事局已透過管道查證。記者李奕昕／攝影
據柬中時報報導，柬埔寨警方昨掃蕩柴楨省巴域市一處詐騙園區，查獲逾2000人，有5名台灣人，刑事局已透過管道查證。記者李奕昕／攝影

詐騙 柬埔寨 馬來西亞

延伸閱讀

退役軍人與同夥騙人至詐騙園區 刑事局逮4人送辦

兩岸柬埔寨攜手販毒被捕 1台男逃逸時車禍身亡

太子集團等電詐園區遭剷除後 陸駐柬國使館外大排長龍

這旅遊會要命…柬埔寨對中試行免簽 網酸「對我掏心掏肺」

相關新聞

柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

根據柬中時報報導，柬埔寨警方昨掃蕩柴楨省巴域市一處詐騙園區，查獲逾2000人，多為大陸籍，有5名台灣人，這是柬國近期最大...

陽明貨輪船長涉運毒 船員主動通報查獲

陽明海運旗下貨輪「環明輪」上月29日停靠高雄港時，遭海關登船查獲涉嫌走私毒品，搜出大批「雙獅地球標」海洛因磚，市價高達上...

「環明輪」船員涉走私毒品 陽明海運發3大點澄清：配合調查

陽明說明船員涉及走私違禁品一事，為陽明主動通報避免大眾誤解分三點澄清說明。

船長收押了 陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因

陽明海運環明輪船長涉嫌買通越南海關人員，從越南走私大批「雙獅地球牌」海洛因，返抵高雄港時遭台灣海關查獲，船長第一時間即遭...

影／台中男文心路拒檢撞警察 遭開1槍拖下車還哭喊：賣阿捏啦

台中謝姓男子因毒品通緝，今凌晨開車經西屯區經酒測臨檢點時竟無視警方攔停，還加速衝撞1名警員後逃逸，經警方圍捕、朝車輪開了...

影／三重醉漢拿酒瓶自砸頭破血流 身上掉出毒品被警逮捕

新北市三重區昨晚有2名男子一起喝酒聊天，其中1人聲稱對方不斷發牢騷不堪其擾，竟拿酒瓶敲自己腦袋砸到頭破血流，警方獲報趕抵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。