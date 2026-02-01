陽明貨輪船長涉運毒 船員主動通報查獲

陽明海運旗下貨輪「環明輪」於上月29日晚間入港停靠高雄港期間，遭查獲船上涉嫌走私大批毒品。記者巫鴻瑋／攝影

陽明海運旗下貨輪「環明輪」上月29日停靠高雄港時，遭海關登船查獲涉嫌走私毒品，搜出大批「雙獅地球標」海洛因磚，市價高達上億元，其中尤姓船長涉重嫌，檢方訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。

環明輪上月27日自越南海防港啟程，原定航程28日停靠香港後再返回台灣，但該船調整航程，未停靠香港直接返台，29日深夜抵達高雄港後，海關人員早已接獲情資，一靠岸即登船檢查，在船艙查獲以油紙袋分裝的海洛因磚及粉末，當場查扣。

陽明海運聲明指出，環明輪停泊港口時，船員發現船上有疑似違禁品，通報船舶安全官，陽明海運獲報立即要求相關人員錄影封存，並主動通報海巡署與調查局，配合檢調釐清，全案僅有一名船員被檢調留置調查，其餘船員及船舶均正常營運。

據了解，查扣這批「雙獅地球標」海洛因，是在越南海防港由當地越南伙食供應商夾藏在菜籃及包裹運送上船，包含38塊完整的高純度海洛因磚，以及不少海洛因碎磚及粉末，總重逾15公斤，市價上億元。

涉案的尤姓船長剛接掌環明輪僅14天，涉嫌與東南亞跨國運毒集團聯繫走私，因與越南海關人員發生衝突，引起其他船員起疑，才發現疑似走私毒品，主動向公司通報。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885