陽明貨輪船長涉運毒 船員主動通報查獲

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

陽明海運旗下貨輪「環明輪」於上月29日晚間入港停靠高雄港期間，遭查獲船上涉嫌走私大批<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>。記者巫鴻瑋／攝影
陽明海運旗下貨輪「環明輪」於上月29日晚間入港停靠高雄港期間，遭查獲船上涉嫌走私大批毒品。記者巫鴻瑋／攝影

陽明海運旗下貨輪「環明輪」上月29日停靠高雄港時，遭海關登船查獲涉嫌走私毒品，搜出大批「雙獅地球標」海洛因磚，市價高達上億元，其中尤姓船長涉重嫌，檢方訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。

環明輪上月27日自越南海防港啟程，原定航程28日停靠香港後再返回台灣，但該船調整航程，未停靠香港直接返台，29日深夜抵達高雄港後，海關人員早已接獲情資，一靠岸即登船檢查，在船艙查獲以油紙袋分裝的海洛因磚及粉末，當場查扣。

陽明海運聲明指出，環明輪停泊港口時，船員發現船上有疑似違禁品，通報船舶安全官，陽明海運獲報立即要求相關人員錄影封存，並主動通報海巡署與調查局，配合檢調釐清，全案僅有一名船員被檢調留置調查，其餘船員及船舶均正常營運。

據了解，查扣這批「雙獅地球標」海洛因，是在越南海防港由當地越南伙食供應商夾藏在菜籃及包裹運送上船，包含38塊完整的高純度海洛因磚，以及不少海洛因碎磚及粉末，總重逾15公斤，市價上億元。

涉案的尤姓船長剛接掌環明輪僅14天，涉嫌與東南亞跨國運毒集團聯繫走私，因與越南海關人員發生衝突，引起其他船員起疑，才發現疑似走私毒品，主動向公司通報。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

海洛因 海巡署 毒品 海關

相關新聞

人倫悲劇 台中30歲女疑毒殺3歲、8歲兒

台中市陳姓女子疑情緒不穩，昨天凌晨涉嫌餵食八歲、三歲兒子不明藥物，兩童口吐白沫身亡。陳女有意輕生被戒護送醫，出院後仍激動，警詢時答非所問，對於是否下藥、動機等都說「不知道」或「忘記了」。台中地檢署昨相驗、複訊，依殺人罪嫌聲押陳女，法院裁准羈押禁見；兩童遺體擇期解剖。

陽明貨輪船長涉運毒 船員主動通報查獲

陽明海運旗下貨輪「環明輪」上月29日停靠高雄港時，遭海關登船查獲涉嫌走私毒品，搜出大批「雙獅地球標」海洛因磚，市價高達上...

學者：低教育、經濟、社會連結父母 應勇於求助

台中市發生母親疑餵食二幼子不明藥物致死，專家表示，類似案件容易發生在教育程度、經濟能力與社會連結「三低」女性，她們遇到難...

「把小孩當所有品」 頻釀人倫憾事

台中陳姓女子涉嫌餵食八歲、三歲幼子不明藥物致死，輿論譁然，類似悲劇卻一再發生。過去新北地方法院在審理蘇姓女子殺死小姊弟的...

「環明輪」船員涉走私毒品 陽明海運發3大點澄清：配合調查

陽明說明船員涉及走私違禁品一事，為陽明主動通報避免大眾誤解分三點澄清說明。

船長收押了 陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因

陽明海運環明輪船長涉嫌買通越南海關人員，從越南走私大批「雙獅地球牌」海洛因，返抵高雄港時遭台灣海關查獲，船長第一時間即遭...

