快訊

澳網／再見Ace球復仇球后莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第二座大滿貫金盃

衝突情緒升溫！伊朗港口傳大爆炸釀至少5死 以色列否認涉案

聽新聞
0:00 / 0:00

學者：低教育、經濟、社會連結父母 應勇於求助

聯合報／ 記者簡慧珍趙容萱陳敬丰／彰化報導

台中市發生母親疑餵食二幼子不明藥物致死，專家表示，類似案件容易發生在教育程度、經濟能力與社會連結「三低」女性，她們遇到難以解決的困難時，可能會有極端行為，應該積極尋求醫療與社會資源協助，這類隱藏在社區的高風險家庭，社政、鄰里系統也應多加關注。

台灣輔導與諮商學會監事郭麗安指出，類似行為並非單一事件，母親傷害年幼子女的案件，特別容易發生在經濟能力低、人生選項相對少的女性，遇到困難時，可能會做出「帶孩子一起走」、「讓孩子先走」等行為；現行性別教育停留在避免性侵害、懷孕，但婚前卻未接受情感教育、生育計畫與親職教育等。

郭麗安說，性別教育應加強女性自主訓練，不依賴男性，不拘於傳統觀念與情感束縛，遇到困難時應勇於向社會求助；檢警應聘請專家了解陳女精神狀況，是否未預期懷孕生子等，釐清後擬定因應對策，以免再發生憾事。

台中維新醫院院長許景琦分析，類似案件加害者面臨經濟、情感等生活困境，想法負面、甚至憂鬱，陷入錯誤邏輯，預設小孩在自己離世後會受苦，想一併解決他們的痛苦，卻剝奪孩子生命、戕害兒童人權，應即時就醫，並尋求社會與政府資源協助。

許景琦說明，近期有兩名患者因養不起孩子感到絕望，嚴重憂鬱、失眠，求助精神科醫師後，排除極端念頭，可見只要即時求助，透過專業醫療介入與社會資源銜接，可防止悲劇發生，政府與社會支持系統應該提供高風險家庭緊急協助，保護無辜的孩童。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

延伸閱讀

台中市30歲無業女涉殺二子 學者：應留意「三低」女性易陷絕境

別讓悲劇重演！台中2童亡 精神醫揭「攜子輕生」心態：求助是關鍵

研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控

貝克漢夫婦黑料連環爆 洩兒行蹤給狗仔！前女友全說了

相關新聞

學者：低教育、經濟、社會連結父母 應勇於求助

台中市發生母親疑餵食二幼子不明藥物致死，專家表示，類似案件容易發生在教育程度、經濟能力與社會連結「三低」女性，她們遇到難...

「環明輪」船員涉走私毒品 陽明海運發3大點澄清：配合調查

陽明說明船員涉及走私違禁品一事，為陽明主動通報避免大眾誤解分三點澄清說明。

船長收押了 陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因

陽明海運環明輪船長涉嫌買通越南海關人員，從越南走私大批「雙獅地球牌」海洛因，返抵高雄港時遭台灣海關查獲，船長第一時間即遭...

影／台中男文心路拒檢撞警察 遭開1槍拖下車還哭喊：賣阿捏啦

台中謝姓男子因毒品通緝，今凌晨開車經西屯區經酒測臨檢點時竟無視警方攔停，還加速衝撞1名警員後逃逸，經警方圍捕、朝車輪開了...

影／三重醉漢拿酒瓶自砸頭破血流 身上掉出毒品被警逮捕

新北市三重區昨晚有2名男子一起喝酒聊天，其中1人聲稱對方不斷發牢騷不堪其擾，竟拿酒瓶敲自己腦袋砸到頭破血流，警方獲報趕抵...

獨／船長涉嫌走私雙獅地球牌海洛因磚 陽明海運：主動通報配合調查

陽明海運環明輪29日晚間停泊高雄港期間遭高雄港海關登船查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，該艘貨輪船長等涉案船員遭檢警帶下船調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。