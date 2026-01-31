學者：低教育、經濟、社會連結父母 應勇於求助

台中市發生母親疑餵食二幼子不明藥物致死，專家表示，類似案件容易發生在教育程度、經濟能力與社會連結「三低」女性，她們遇到難以解決的困難時，可能會有極端行為，應該積極尋求醫療與社會資源協助，這類隱藏在社區的高風險家庭，社政、鄰里系統也應多加關注。

台灣輔導與諮商學會監事郭麗安指出，類似行為並非單一事件，母親傷害年幼子女的案件，特別容易發生在經濟能力低、人生選項相對少的女性，遇到困難時，可能會做出「帶孩子一起走」、「讓孩子先走」等行為；現行性別教育停留在避免性侵害、懷孕，但婚前卻未接受情感教育、生育計畫與親職教育等。

郭麗安說，性別教育應加強女性自主訓練，不依賴男性，不拘於傳統觀念與情感束縛，遇到困難時應勇於向社會求助；檢警應聘請專家了解陳女精神狀況，是否未預期懷孕生子等，釐清後擬定因應對策，以免再發生憾事。

台中維新醫院院長許景琦分析，類似案件加害者面臨經濟、情感等生活困境，想法負面、甚至憂鬱，陷入錯誤邏輯，預設小孩在自己離世後會受苦，想一併解決他們的痛苦，卻剝奪孩子生命、戕害兒童人權，應即時就醫，並尋求社會與政府資源協助。

許景琦說明，近期有兩名患者因養不起孩子感到絕望，嚴重憂鬱、失眠，求助精神科醫師後，排除極端念頭，可見只要即時求助，透過專業醫療介入與社會資源銜接，可防止悲劇發生，政府與社會支持系統應該提供高風險家庭緊急協助，保護無辜的孩童。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線