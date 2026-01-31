聽新聞
0:00 / 0:00
「環明輪」船員涉走私毒品 陽明海運發3大點澄清：配合調查
陽明說明船員涉及走私違禁品一事，為陽明主動通報避免大眾誤解分三點澄清說明。
首先，所屬環明輪於停泊港口時，該船船員發現並通報本公司船舶安全官，送達船上特定人員收訖之物品疑似為違禁品。
為確保船員與船舶海上航行安全，第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，本公司亦立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。
其次，所屬船舶於各出入口均裝置高解析度之影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，在本公司主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考。因本案涉及當事人法律責任釐清，調查中案件陽明不予評論。
第三，本案僅有一位船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言