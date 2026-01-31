快訊

船長收押了 陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

陽明海運環明輪船長涉嫌買通越南海關人員，從越南走私大批「雙獅地球牌」海洛因，返抵高雄港時遭台灣海關查獲，船長第一時間即遭關務署高雄關海關移送檢調偵辦，高雄地檢署表示，涉案的一名男子已由法院裁准羈押禁見。

高雄地檢署表示，涉案陽明海運旗下貨輪涉嫌走私毒品一事，經檢察官訊問後，涉嫌運輸毒品的尤姓男子昨晚已由高雄地方法院裁定羈押禁見。

據了解，陽明海運「環明輪」29日晚間停泊高雄港期間，遭高雄關登船查獲艙內夾帶大量一級毒品海洛因。該貨輪船長第一時間即遭檢警帶離調查，台灣海關人員更從船艙內搜出大批封裝完整的海洛因磚。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄地檢署。圖／本報資料照

