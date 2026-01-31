快訊

薩摩耶洗完澡找不到主人 一看到「秒露出招牌微笑」表情超萌讓人瞬間融化！

冬天連殺7隻蚊子！半夜嗡嗡聲讓他氣炸 專家曝滅蚊方法

失業6天…張學友不忍了！7字爆驚人計畫

影／台中男文心路拒檢撞警察 遭開1槍拖下車還哭喊：賣阿捏啦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中謝姓男子因毒品通緝，今凌晨開車經西屯區經酒測臨檢點時竟無視警方攔停，還加速衝撞1名警員後逃逸，經警方圍捕、朝車輪開了1槍後才停下，謝被拖下駕駛座不停哀號，大喊「賣阿捏啦」、「拍謝啦」，還說「我又沒怎樣」，但車上仍被起獲毒品，被依妨害公務、毒品等罪嫌送辦。

台中第六分局今凌晨1點半時，在西屯區文心路、市政北一路口執行取締酒駕路檢勤務，1輛自小客車攔查卻不停，還加速衝撞路檢點的執勤警員並逃逸。

支援警力獲報到場，經查謝男（33歲）因毒品通緝被發抓，當時不顧警方示意停車受檢，仍踩油門撞警員又波及一旁店家鐵門、機車。

警方為制止謝男及維護警察安全，朝謝的車輪開了1槍，最後在文心路、大隆路圍捕，謝男因仍不肯下車遭破窗、強制拖出駕駛座，他卻不停哭喊、哀號，還大叫說「賣阿捏啦」、「我又沒有怎樣」，「拍謝啦。」最終仍被壓制在地。

警方也在其車內查獲第二級毒品安非他命、吸食器及刀械等物，詢後依毒品、妨害公務等罪嫌將謝男移送台中地檢署偵辦。

警方也說，遭撞警員送醫診斷為雙腳擦挫傷，治療後已無大礙，現由同事陪同回家休息。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

謝男攔撿拒停還衝撞警員，被開1槍後卡在分隔島上狼狽遭逮。圖／警方提供
謝男攔撿拒停還衝撞警員，被開1槍後卡在分隔島上狼狽遭逮。圖／警方提供
謝男攔撿拒停還衝撞警員，被開1槍後卡在分隔島上狼狽遭逮。圖／警方提供
謝男攔撿拒停還衝撞警員，被開1槍後卡在分隔島上狼狽遭逮。圖／警方提供
謝男攔撿拒停還衝撞警員，被開1槍後卡在分隔島上狼狽遭逮。圖／警方提供
謝男攔撿拒停還衝撞警員，被開1槍後卡在分隔島上狼狽遭逮。圖／警方提供

毒品 通緝 妨害公務

延伸閱讀

影／三重醉漢拿酒瓶自砸頭破血流 身上掉出毒品被警逮捕

影／桃警保安大隊中壢壓制交通違規車駕駛 起出3種毒品

拒檢衝撞還藏毒！桃警破窗逮人起獲逾百克喪屍菸彈

總重近1.3噸！美緝毒局提供走私關鍵情資 台美聯手斬斷跨國運毒鏈

相關新聞

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅地球牌」海洛因遭查獲

陽明海運環明輪前天晚間停泊高雄港期間，遭高雄港海關登船查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，市價粗估高達數億元，傳出是涉嫌由陽明...

獨／船長涉嫌走私雙獅地球牌海洛因磚 陽明海運：主動通報配合調查

陽明海運環明輪29日晚間停泊高雄港期間遭高雄港海關登船查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，該艘貨輪船長等涉案船員遭檢警帶下船調...

影／台中男文心路拒檢撞警察 遭開1槍拖下車還哭喊：賣阿捏啦

台中謝姓男子因毒品通緝，今凌晨開車經西屯區經酒測臨檢點時竟無視警方攔停，還加速衝撞1名警員後逃逸，經警方圍捕、朝車輪開了...

影／三重醉漢拿酒瓶自砸頭破血流 身上掉出毒品被警逮捕

新北市三重區昨晚有2名男子一起喝酒聊天，其中1人聲稱對方不斷發牢騷不堪其擾，竟拿酒瓶敲自己腦袋砸到頭破血流，警方獲報趕抵...

影／桃警保安大隊中壢壓制交通違規車駕駛 起出3種毒品

桃園市保安警察大隊昨晚巡邏時，在中壢區發現一輛轎車違規停車，員警示意靠邊停車但駕駛人拒絕，繼續往前而且加速並與前車碰撞，...

影／新莊尾牙衝突 醋婦撂兒子亮槍鬧場全面失控

新北市新莊區某熱炒店昨晚發生酒客尾牙聚餐衝突亮槍恐嚇，47歲婦人質疑60歲丈夫和宴席主辦人33歲女子有曖昧，打電話叫未成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。