影／台中男文心路拒檢撞警察 遭開1槍拖下車還哭喊：賣阿捏啦

台中謝姓男子因毒品通緝，今凌晨開車經西屯區經酒測臨檢點時竟無視警方攔停，還加速衝撞1名警員後逃逸，經警方圍捕、朝車輪開了1槍後才停下，謝被拖下駕駛座不停哀號，大喊「賣阿捏啦」、「拍謝啦」，還說「我又沒怎樣」，但車上仍被起獲毒品，被依妨害公務、毒品等罪嫌送辦。

台中第六分局今凌晨1點半時，在西屯區文心路、市政北一路口執行取締酒駕路檢勤務，1輛自小客車攔查卻不停，還加速衝撞路檢點的執勤警員並逃逸。

支援警力獲報到場，經查謝男（33歲）因毒品通緝被發抓，當時不顧警方示意停車受檢，仍踩油門撞警員又波及一旁店家鐵門、機車。

警方為制止謝男及維護警察安全，朝謝的車輪開了1槍，最後在文心路、大隆路圍捕，謝男因仍不肯下車遭破窗、強制拖出駕駛座，他卻不停哭喊、哀號，還大叫說「賣阿捏啦」、「我又沒有怎樣」，「拍謝啦。」最終仍被壓制在地。

警方也在其車內查獲第二級毒品安非他命、吸食器及刀械等物，詢後依毒品、妨害公務等罪嫌將謝男移送台中地檢署偵辦。

警方也說，遭撞警員送醫診斷為雙腳擦挫傷，治療後已無大礙，現由同事陪同回家休息。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885