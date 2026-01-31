影／三重醉漢拿酒瓶自砸頭破血流 身上掉出毒品被警逮捕
新北市三重區昨晚有2名男子一起喝酒聊天，其中1人聲稱對方不斷發牢騷不堪其擾，竟拿酒瓶敲自己腦袋砸到頭破血流，警方獲報趕抵又發現受傷男子身上掉出1包安非他命，依法逮捕移送法辦。
2名男子昨晚10時許在三重區捷運路旁喝酒聊天，43歲林男因遺失證件不斷抱怨，44歲陳男覺得聽了很煩，拿起酒瓶狠砸自己頭部導致前額血跡斑斑。警方接獲民眾報案指稱發生吵架糾紛、砸破玻璃、有人受傷流血，派員趕抵時2人情緒都很激動。
員警一邊安撫雙方並了解狀況，突然看見受傷的陳男口袋掉出1包安非他命0.48公克，隨即上銬逮捕，先戒護就醫包紮再帶回派出所調查，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
