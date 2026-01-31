快訊

薩摩耶洗完澡找不到主人 一看到「秒露出招牌微笑」表情超萌讓人瞬間融化！

冬天連殺7隻蚊子！半夜嗡嗡聲讓他氣炸 專家曝滅蚊方法

失業6天…張學友不忍了！7字爆驚人計畫

獨／船長涉嫌走私雙獅地球牌海洛因磚 陽明海運：主動通報配合調查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

陽明海運環明輪29日晚間停泊高雄港期間遭高雄港海關登船查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，該艘貨輪船長等涉案船員遭檢警帶下船調查。陽明海運聲明案件是由船員主動通報公司，第一時間陽明海運即配合檢調單位釐清案情。

陽明海運聲明回應，所屬環明輪於停泊港口時，該船船員發現並通報陽明海運船舶安全官，送達船上特定人員收訖的物品疑似為違禁品，為確保船員與船舶海上航行安全，陽明海運第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，亦立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

陽明海運指出，公司所屬船舶於各出入口均裝置高解析度之影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，在陽明海運主動通報時，已將船端監視器畫面相關紀錄提交檢調單位參考。

陽明海運強調，因本案涉及當事人法律責任釐清，調查中案件陽明海運不予評論，並澄清目前本案僅有一名船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。

據了解，陽明海運旗下貨輪「環明輪」29日深夜進入高雄港區停靠，卻被高雄港海關人員查獲船艙內疑似夾帶大批「雙獅地球牌」海洛因磚，市價粗估高達上億元。

關務署表示，前天晚間在陽明海運所屬環明輪查獲涉嫌一批走私毒品，相關證物及涉案人員已移送檢調單位。檢方表示，涉案的陽明海運高級船員已被帶回調查，全案朝違反毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陽明海運旗下貨輪「環明輪」於前晚入港停靠高雄港期間，遭查獲船上涉嫌走私大批毒品。記者巫鴻瑋／攝影
陽明海運旗下貨輪「環明輪」於前晚入港停靠高雄港期間，遭查獲船上涉嫌走私大批毒品。記者巫鴻瑋／攝影

毒品 高雄港 陽明海運 走私

延伸閱讀

和記巴拿馬港口續約經營兩巴拿馬港口被裁違憲 港府強烈不滿

萬海：今年貨櫃輪比去年旺 3月受惠回教開齋節、農曆年結束

總重近1.3噸！美緝毒局提供走私關鍵情資 台美聯手斬斷跨國運毒鏈

台美聯手逮貨輪走私近1.3噸毒品 卓榮泰表彰海巡等

相關新聞

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅地球牌」海洛因遭查獲

陽明海運環明輪前天晚間停泊高雄港期間，遭高雄港海關登船查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，市價粗估高達數億元，傳出是涉嫌由陽明...

獨／船長涉嫌走私雙獅地球牌海洛因磚 陽明海運：主動通報配合調查

陽明海運環明輪29日晚間停泊高雄港期間遭高雄港海關登船查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，該艘貨輪船長等涉案船員遭檢警帶下船調...

影／台中男文心路拒檢撞警察 遭開1槍拖下車還哭喊：賣阿捏啦

台中謝姓男子因毒品通緝，今凌晨開車經西屯區經酒測臨檢點時竟無視警方攔停，還加速衝撞1名警員後逃逸，經警方圍捕、朝車輪開了...

影／三重醉漢拿酒瓶自砸頭破血流 身上掉出毒品被警逮捕

新北市三重區昨晚有2名男子一起喝酒聊天，其中1人聲稱對方不斷發牢騷不堪其擾，竟拿酒瓶敲自己腦袋砸到頭破血流，警方獲報趕抵...

影／桃警保安大隊中壢壓制交通違規車駕駛 起出3種毒品

桃園市保安警察大隊昨晚巡邏時，在中壢區發現一輛轎車違規停車，員警示意靠邊停車但駕駛人拒絕，繼續往前而且加速並與前車碰撞，...

影／新莊尾牙衝突 醋婦撂兒子亮槍鬧場全面失控

新北市新莊區某熱炒店昨晚發生酒客尾牙聚餐衝突亮槍恐嚇，47歲婦人質疑60歲丈夫和宴席主辦人33歲女子有曖昧，打電話叫未成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。