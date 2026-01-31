獨／船長涉嫌走私雙獅地球牌海洛因磚 陽明海運：主動通報配合調查

陽明海運環明輪29日晚間停泊高雄港期間遭高雄港海關登船查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，該艘貨輪船長等涉案船員遭檢警帶下船調查。陽明海運聲明案件是由船員主動通報公司，第一時間陽明海運即配合檢調單位釐清案情。

陽明海運聲明回應，所屬環明輪於停泊港口時，該船船員發現並通報陽明海運船舶安全官，送達船上特定人員收訖的物品疑似為違禁品，為確保船員與船舶海上航行安全，陽明海運第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，亦立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

陽明海運指出，公司所屬船舶於各出入口均裝置高解析度之影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，在陽明海運主動通報時，已將船端監視器畫面相關紀錄提交檢調單位參考。

陽明海運強調，因本案涉及當事人法律責任釐清，調查中案件陽明海運不予評論，並澄清目前本案僅有一名船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。

據了解，陽明海運旗下貨輪「環明輪」29日深夜進入高雄港區停靠，卻被高雄港海關人員查獲船艙內疑似夾帶大批「雙獅地球牌」海洛因磚，市價粗估高達上億元。

關務署表示，前天晚間在陽明海運所屬環明輪查獲涉嫌一批走私毒品，相關證物及涉案人員已移送檢調單位。檢方表示，涉案的陽明海運高級船員已被帶回調查，全案朝違反毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885