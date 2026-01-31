快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

S 65658941
桃警破窗逮人起獲逾百克喪屍菸彈。圖：翻攝自Threads yuun.315

桃園保安警察大隊昨(30)日晚間18時許執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車有交通違規情形，員警示意駕駛靠邊停車受檢，未料該車拒絕配合並加速逃逸，途中更與前方車輛發生碰撞，行徑相當危險。警方考量駕駛行為恐危及周遭用路人安全，當場果斷破窗，強制將駕駛拉下車控制。

警方在制伏駕駛過程中，發現其身上掉落依托咪酯菸彈1顆，隨即擴大搜索車輛，於車內查獲海洛英、安非他命等毒品，並起獲俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯菸彈（含菸油）。經清點，海洛英與安非他命毒品總重約7.5公克，依托咪酯菸彈（含菸油）總重約115公克，顯示駕駛涉有多項毒品不法情事。

全案警方已依《毒品危害防制條例》及公共危險罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。第一中隊中隊長黃政南表示，警方將持續加強巡邏與攔查勤務，嚴正打擊毒品及毒駕行為，防止不法危害社會，確保市民生命與交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】拒檢衝撞還藏毒！桃警破窗逮人起獲逾百克喪屍菸彈

