影／新莊尾牙衝突 醋婦撂兒子亮槍鬧場全面失控

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區某熱炒店昨晚發生酒客尾牙聚餐衝突亮槍恐嚇，47歲婦人質疑60歲丈夫和宴席主辦人33歲女子有曖昧，打電話叫未成年兒子助陣，17歲少年便撂了2個朋友帶空氣手槍來示威，最後3人被依恐嚇罪嫌移送法辦。

警方昨晚11時許獲報新莊區中華路二段的熱炒店發生群眾酒後衝突，因酒客近20名且傳出有人持槍，快打部隊出動大批警力趕抵處理，驚動許多民眾圍觀拿手機錄影貼網，結果起衝突的理由很瞎。

據了解，33歲顏姓女子在熱炒店辦尾牙宴請親友、員工，她父親的朋友60歲陳男也受邀到場，後來陳男的47歲吳姓妻子得知，衝到熱炒店找顏女理論、質疑她和陳男關係不單純，2個女人爆發激烈爭執互相推擠。

結果吳女打電話叫17歲兒子來助陣，陳姓少年便和19歲翁姓、林姓男子持1把空氣手槍趕抵，當眾亮槍比劃對顏女嗆聲恐嚇，其他酒客見狀集體炸鍋，場面逐漸失控混亂緊張。

大批警力隨後陸續趕抵，因人多且酒後激動，員警噴辣椒水制止情緒較失控的人，漸漸控制場面之後調閱店家監視器，確認有人亮槍恐嚇推擠衝突，將陳姓少年等3人壓制逮捕，吵架雙方關係人全帶回派出所釐清案情，警詢後翁男、林男、陳姓少年依恐嚇及恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢署及少年法庭偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新莊區某熱炒店昨晚發生酒客尾牙聚餐衝突亮槍恐嚇，47歲婦人質疑60歲丈夫和宴席主辦人33歲女子有曖昧，打電話叫未成年兒子助陣，17歲少年便撂了2個朋友帶空氣手槍來示威，最後3人被依恐嚇罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
恐嚇 衝突 熱炒店 槍枝

