快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聽新聞
0:00 / 0:00

總重近1.3噸！美緝毒局提供走私關鍵情資 台美聯手斬斷跨國運毒鏈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

海巡署今天召開記者會宣示台美合作破獲海上運毒案，查獲總重近1300公斤毒品，行政院長卓榮泰特別感謝美國緝毒局（DEA）提供關鍵情資，強調這是台美情報合作的重大勝利，AIT處長谷立言也強調，台灣證明了有效的夥伴關係不僅建立在能力之上，更建立在信任與可靠性。

海巡署指出，此次查緝行動源於法務部調查局接獲美國緝毒署（DEA）提供的國際情資，指坦尚尼亞籍雜貨輪「金昌隆」涉嫌走私大量毒品入境台灣，因此專案小組在去年6月26日清晨，派出服役未滿一年的國造巡防PP-10096前往東沙島南方海域攔查。

事發當下，該艘貨輪拒絕停船受檢並以機械故障為由繞圈航行，甚至有船員將毒品拋入海中企圖滅證，緝毒人員因此擊發聲爆彈強勢登檢，最終在船艙及海面打撈出共計1299.86公斤的第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品K他命，市價初估逾20億元。

海委會主委管碧玲指出，若無美國緝毒局從源頭鎖定情資，並進行遠端監控與情資研判，將難以查緝。她強調，這不只是單一案件的合作，而是一條「反毒鎖鏈」，串聯了台灣、美國，以及馬來西亞、越南、泰國等國，形成多國手牽手的戰略夥伴關係。

管碧玲表示，台灣與美國是「安全戰略夥伴」已是國人常識，但比較不為人知的是，台美在亞洲其實建立了穩固的「反毒戰略夥伴關係」，本案就是最佳明證。

美國在台協會AIT處長谷立言肯定台灣在海域攔截能力的卓越表現，並指出此案進一步鞏固了台灣作為打擊毒品走私強大且值得信賴夥伴的聲譽。

他提到，全球毒品貿易並非單一國家能解決，必須透過跨國合作與分擔責任，台美之間透過持續的合作，台灣證明了有效的夥伴關係不僅建立在能力之上，更建立在信任與可靠性。

卓榮泰表示，這次破獲1.3公噸毒品並阻絕於境外，展現了「行政一體」與「跨國合作」的高效率，迎頭趕上」國際情報交流，如今看到美國緝毒局與台灣執法單位建立深厚互信，證明台灣做到了「迎頭趕上、同步」國際情報交流。

卓榮泰也向谷立言致意，感謝其近期在台美關稅談判及經濟繁榮夥伴對話（EPPD）中的穿梭與協助。卓強調，台灣未來不僅要接收國際資訊，更會將台灣掌握的情資分享給國際社會，讓台灣成為印太地區安全穩定的關鍵力量。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

行政院長卓榮泰（右3）」與海委會主委管碧玲（右4）、AIT處長谷立言（右5）一同視導海巡查獲的毒品。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長卓榮泰（右3）」與海委會主委管碧玲（右4）、AIT處長谷立言（右5）一同視導海巡查獲的毒品。記者巫鴻瑋／攝影
美國在台協會AIT處長谷立言指出，沒有任何一個國家可以單獨解決全球毒品貿易問題，台灣是打擊毒品走私強大且值得信賴的夥伴。記者巫鴻瑋／攝影
美國在台協會AIT處長谷立言指出，沒有任何一個國家可以單獨解決全球毒品貿易問題，台灣是打擊毒品走私強大且值得信賴的夥伴。記者巫鴻瑋／攝影
美國緝毒局DEA人員在台灣海巡查獲的毒品前合影留念。記者巫鴻瑋／攝影
美國緝毒局DEA人員在台灣海巡查獲的毒品前合影留念。記者巫鴻瑋／攝影
海委會主委管碧玲強調台美不只是安全戰略夥伴，在亞洲更是緊密的「反毒戰略夥伴」。記者巫鴻瑋／攝影
海委會主委管碧玲強調台美不只是安全戰略夥伴，在亞洲更是緊密的「反毒戰略夥伴」。記者巫鴻瑋／攝影

毒品 美國在台協會 走私 海巡署 谷立言 卓榮泰 管碧玲

延伸閱讀

會晤航太產業人士談及海鯤號 卓榮泰喊跨出關鍵一步：我們就是浮上來了

台美聯手逮貨輪走私近1.3噸毒品 卓榮泰表彰海巡等

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

土方之亂延燒 卓榮泰提三策解套：GPS 雙軌、暫置場、流程簡化

相關新聞

總重近1.3噸！美緝毒局提供走私關鍵情資 台美聯手斬斷跨國運毒鏈

海巡署今天召開記者會宣示台美合作破獲海上運毒案，查獲總重近1300公斤毒品，行政院長卓榮泰特別感謝美國緝毒局（DEA）提...

給老闆槍殺人僅是幫助犯？高院認為「不符經驗法則」撤銷理由出爐

通緝犯石茂強潛逃海外，2024年2月25日在泰國被槍殺棄屍，泰國警方鎖定4名台籍男子涉案，其中男子周昱帆從柬埔寨返台被逮...

錯誤分裝奪命！新進員工誤拿酸性桶裝硫化鈉 慘遭劇毒硫化氫毒死

桃園市批發廢水處理化學品原料的昱大行公司驚傳工安事故！潘姓員工駕駛堆高機在工廠外空地分裝時，誤將強鹼硫化鈉倒入殘留酸性液...

影／毒品通緝犯逃亡期間還賣毒 北市警在他家查扣22包毒品

李姓男子身背毒品通緝在身，逃亡期間仍在大台北地區賣毒，警方根據線報蒐證，持搜索票登門查緝，直接在他的新北市蘆洲據點逮到人...

影／北院國民法官首件遭撤！泰國遞槍給老闆幫助殺人 二審：違背法則

通緝犯石茂強潛逃海外，2024年2月25日在泰國被槍殺棄屍，泰國警方鎖定4名台籍男子涉案，其中男子周昱帆從柬埔寨返台被逮...

火燒肛門、強餵毒 台中狠老闆活活虐死員工…判12年

台中彭姓男子從事博弈，不滿饒姓員工討薪水涉嫌和邱姓友人囚禁對方、銬住四肢，並以膠帶纏眼痛毆，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。