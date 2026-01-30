總重近1.3噸！美緝毒局提供走私關鍵情資 台美聯手斬斷跨國運毒鏈

海巡署今天召開記者會宣示台美合作破獲海上運毒案，查獲總重近1300公斤毒品，行政院長卓榮泰特別感謝美國緝毒局（DEA）提供關鍵情資，強調這是台美情報合作的重大勝利，AIT處長谷立言也強調，台灣證明了有效的夥伴關係不僅建立在能力之上，更建立在信任與可靠性。

海巡署指出，此次查緝行動源於法務部調查局接獲美國緝毒署（DEA）提供的國際情資，指坦尚尼亞籍雜貨輪「金昌隆」涉嫌走私大量毒品入境台灣，因此專案小組在去年6月26日清晨，派出服役未滿一年的國造巡防PP-10096前往東沙島南方海域攔查。

事發當下，該艘貨輪拒絕停船受檢並以機械故障為由繞圈航行，甚至有船員將毒品拋入海中企圖滅證，緝毒人員因此擊發聲爆彈強勢登檢，最終在船艙及海面打撈出共計1299.86公斤的第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品K他命，市價初估逾20億元。

海委會主委管碧玲指出，若無美國緝毒局從源頭鎖定情資，並進行遠端監控與情資研判，將難以查緝。她強調，這不只是單一案件的合作，而是一條「反毒鎖鏈」，串聯了台灣、美國，以及馬來西亞、越南、泰國等國，形成多國手牽手的戰略夥伴關係。

管碧玲表示，台灣與美國是「安全戰略夥伴」已是國人常識，但比較不為人知的是，台美在亞洲其實建立了穩固的「反毒戰略夥伴關係」，本案就是最佳明證。

美國在台協會AIT處長谷立言肯定台灣在海域攔截能力的卓越表現，並指出此案進一步鞏固了台灣作為打擊毒品走私強大且值得信賴夥伴的聲譽。

他提到，全球毒品貿易並非單一國家能解決，必須透過跨國合作與分擔責任，台美之間透過持續的合作，台灣證明了有效的夥伴關係不僅建立在能力之上，更建立在信任與可靠性。

卓榮泰表示，這次破獲1.3公噸毒品並阻絕於境外，展現了「行政一體」與「跨國合作」的高效率，迎頭趕上」國際情報交流，如今看到美國緝毒局與台灣執法單位建立深厚互信，證明台灣做到了「迎頭趕上、同步」國際情報交流。

卓榮泰也向谷立言致意，感謝其近期在台美關稅談判及經濟繁榮夥伴對話（EPPD）中的穿梭與協助。卓強調，台灣未來不僅要接收國際資訊，更會將台灣掌握的情資分享給國際社會，讓台灣成為印太地區安全穩定的關鍵力量。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885