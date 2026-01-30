快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

錯誤分裝奪命！新進員工誤拿酸性桶裝硫化鈉 慘遭劇毒硫化氫毒死

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市批發廢水處理化學品原料的昱大行公司驚傳工安事故！潘姓員工駕駛堆高機在工廠外空地分裝時，誤將強鹼硫化鈉倒入殘留酸性液體桶槽，產生強烈臭雞蛋氣味的劇毒硫化氫氣體，潘男當場昏迷送醫多日不治，桃園地檢署依過失致死等罪嫌起訴昱大行公司陳姓負責人。

起訴指出，在昱大行公司任職僅半年的潘姓男子，負責將客戶下訂的硫化鈉數量分裝後送到客戶工廠，分裝作業程序是將向上游廠商買進的15％硫化鈉水溶液原料桶，利用堆高機移到貨車旁抬高於標示「白色」羅馬字的黑色分裝桶（盛裝鹼性化學品）正上方，將原料桶開關閥打開，漏下硫化鈉原料，分裝至黑色桶槽內，到達客戶所需數量後，再將開關閥關閉。

潘男於2024年12月21日上午9時10分，在中壢區新生路三段巷內工廠外空地分裝，當潘男駕駛堆高機，準備將15％硫化鈉水溶液，倒入標示「白色」羅馬字的鹼性專用黑色分裝桶內時，因公司管理鬆散，現場將標示「白色」（鹼性）與標示「黃色」（酸性）的黑色分裝桶混放在同一處，且未做明顯區隔。

潘男在作業過程中，不慎誤用「黃色」標示的酸性桶，當強鹼性的硫化鈉與桶內殘留的酸性化學品接觸時，瞬間化學反應釋放出高濃度硫化氫氣體。由於硫化氫是強烈窒息劑，且毒性作用速度非常快，作用如氰化物般會停止細胞內的呼吸作用導致人體死亡，潘男因靠近原料桶開關閥，當場吸入毒氣昏迷倒地，經送醫搶救，仍於9天後因硫化氫中毒、缺氧性腦病變宣告不治。

起訴內容說明，硫化氫氣體濃度100至150PPM會讓嗅神經麻痺，500至700PPM會讓人在數分鐘内昏迷、1小時內死亡，700至1000PPM會導致立刻昏迷、數分鐘內死亡，如果高於1000PPM可能造成人類立刻死亡。

檢方調查，昱大行公司陳姓負責人為化學品原料批發商雇主，明知硫化鈉與酸性物質接觸會釋放致命硫化氫氣體，卻未依規定將酸、鹼性化學品容器明確標示與分區管理，也未提供員工危害化學品教育訓練，現場未備置足夠的安全衛生防護具，亦未督促員工確實佩戴。

檢方認為，陳男未善盡雇主職安責任，與潘男的死亡具有因果關係，陳男同時觸犯過失致死罪及職業安全衛生法，建請法院從重依過失致死罪論處，並對昱大行公司課以罰金。

潘姓員工在昱大行中壢工廠外分裝硫化鈉液體時，誤用殘留酸性分裝桶，瞬間產生釋放出高濃度硫化氫氣體，潘昏迷送醫不治，桃園地檢署依過失致死等罪將公司及陳姓負責人起訴。圖／取自Google Map
潘姓員工在昱大行中壢工廠外分裝硫化鈉液體時，誤用殘留酸性分裝桶，瞬間產生釋放出高濃度硫化氫氣體，潘昏迷送醫不治，桃園地檢署依過失致死等罪將公司及陳姓負責人起訴。圖／取自Google Map

死亡 客戶 工安

延伸閱讀

弘塑、志聖 四檔活跳跳

剴剴案陳姓社工涉過失致死 北市婦幼科長出庭作證

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

馬太鞍溪堰塞湖潰壩 藍營今控過失致死 陳駿季：搬弄是非抹煞同仁辛苦

相關新聞

錯誤分裝奪命！新進員工誤拿酸性桶裝硫化鈉 慘遭劇毒硫化氫毒死

桃園市批發廢水處理化學品原料的昱大行公司驚傳工安事故！潘姓員工駕駛堆高機在工廠外空地分裝時，誤將強鹼硫化鈉倒入殘留酸性液...

給老闆槍殺人僅是幫助犯？高院認為「不符經驗法則」撤銷理由出爐

通緝犯石茂強潛逃海外，2024年2月25日在泰國被槍殺棄屍，泰國警方鎖定4名台籍男子涉案，其中男子周昱帆從柬埔寨返台被逮...

影／毒品通緝犯逃亡期間還賣毒 北市警在他家查扣22包毒品

李姓男子身背毒品通緝在身，逃亡期間仍在大台北地區賣毒，警方根據線報蒐證，持搜索票登門查緝，直接在他的新北市蘆洲據點逮到人...

影／北院國民法官首件遭撤！泰國遞槍給老闆幫助殺人 二審：違背法則

通緝犯石茂強潛逃海外，2024年2月25日在泰國被槍殺棄屍，泰國警方鎖定4名台籍男子涉案，其中男子周昱帆從柬埔寨返台被逮...

火燒肛門、強餵毒 台中狠老闆活活虐死員工…判12年

台中彭姓男子從事博弈，不滿饒姓員工討薪水涉嫌和邱姓友人囚禁對方、銬住四肢，並以膠帶纏眼痛毆，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵...

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

54歲王姓廚師昨晨疑因被租屋處另名42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角肢體衝突後，持尖刀猛刺蘇直到對方身亡。檢警相驗後發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。