錯誤分裝奪命！新進員工誤拿酸性桶裝硫化鈉 慘遭劇毒硫化氫毒死

桃園市批發廢水處理化學品原料的昱大行公司驚傳工安事故！潘姓員工駕駛堆高機在工廠外空地分裝時，誤將強鹼硫化鈉倒入殘留酸性液體桶槽，產生強烈臭雞蛋氣味的劇毒硫化氫氣體，潘男當場昏迷送醫多日不治，桃園地檢署依過失致死等罪嫌起訴昱大行公司陳姓負責人。

起訴指出，在昱大行公司任職僅半年的潘姓男子，負責將客戶下訂的硫化鈉數量分裝後送到客戶工廠，分裝作業程序是將向上游廠商買進的15％硫化鈉水溶液原料桶，利用堆高機移到貨車旁抬高於標示「白色」羅馬字的黑色分裝桶（盛裝鹼性化學品）正上方，將原料桶開關閥打開，漏下硫化鈉原料，分裝至黑色桶槽內，到達客戶所需數量後，再將開關閥關閉。

潘男於2024年12月21日上午9時10分，在中壢區新生路三段巷內工廠外空地分裝，當潘男駕駛堆高機，準備將15％硫化鈉水溶液，倒入標示「白色」羅馬字的鹼性專用黑色分裝桶內時，因公司管理鬆散，現場將標示「白色」（鹼性）與標示「黃色」（酸性）的黑色分裝桶混放在同一處，且未做明顯區隔。

潘男在作業過程中，不慎誤用「黃色」標示的酸性桶，當強鹼性的硫化鈉與桶內殘留的酸性化學品接觸時，瞬間化學反應釋放出高濃度硫化氫氣體。由於硫化氫是強烈窒息劑，且毒性作用速度非常快，作用如氰化物般會停止細胞內的呼吸作用導致人體死亡，潘男因靠近原料桶開關閥，當場吸入毒氣昏迷倒地，經送醫搶救，仍於9天後因硫化氫中毒、缺氧性腦病變宣告不治。

起訴內容說明，硫化氫氣體濃度100至150PPM會讓嗅神經麻痺，500至700PPM會讓人在數分鐘内昏迷、1小時內死亡，700至1000PPM會導致立刻昏迷、數分鐘內死亡，如果高於1000PPM可能造成人類立刻死亡。

檢方調查，昱大行公司陳姓負責人為化學品原料批發商雇主，明知硫化鈉與酸性物質接觸會釋放致命硫化氫氣體，卻未依規定將酸、鹼性化學品容器明確標示與分區管理，也未提供員工危害化學品教育訓練，現場未備置足夠的安全衛生防護具，亦未督促員工確實佩戴。